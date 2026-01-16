Külföld, Gazdaság :: 2026. január 16. 07:34 ::

A vártnál nagyobb mértékben nőtt az euróövezet ipari termelése tavaly novemberben

Havi és éves összevetésben egyaránt a vártnál gyorsabb ütemben nőtt az euróövezet ipari termelése tavaly novemberben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint.

Novemberben az euróövezet ipari termelése az előző havival azonos ütemben, 0,7 százalékkal nőtt havi szinten, meghaladva az elemzők által várt 0,5 százalékos bővülést.

Novemberben havi szinten az euróövezetben a köztes javak termelése 0,3 százalékkal, a beruházási javaké 2,8 százalékkal nőtt, miközben a tartós fogyasztási cikkek termelése 1,3 százalékkal, a nem tartós fogyasztási cikkeké pedig 0,6 százalékkal zsugorodott. Az energiaipari termelés 2,2 százalékos havi szintű csökkenést mutatott.

Az Eurostat által közzétett adatok szerint novemberben az euróövezet ipari termelése 2,5 százalékkal, tavaly május óta a leggyorsabb ütemben nőtt éves összehasonlításban. Az elemzők kisebb mértékű, 2,0 százalékos éves szintű emelkedésre számítottak. Egy hónappal korábban, októberben 1,7 százalékos éves növekedést regisztráltak.

Az Európai Unióban az ipari termelés éves szinten 2,2 százalékkal bővült az októberi 1,7 százalékos növekedés után, míg havi összevetésben 0,2 százalékos bővülést jegyeztek fel az előző havi azonos mértékű növekedés után.

(MTI)