Az amerikai parti őrség egysége újabb Venezuelához kötődő olajszállító hajót foglalt le csütörtökön a Karib-tengeren - közölte Kristi Noem belbiztonsági miniszter.
A Trump-adminisztráció belbiztonságért felelős tagja a közösségi médiában megjelent közleményében arról számolt be, hogy a kora hajnali műveletet a parti őrség taktikai egysége hajtotta végre a nemzetközi jognak megfelelően, és nem ütközött ellenállásba.
A Veronica motoros tankhajó a Karib-tengeren került amerikai felügyelet alá - olvasható Kristi Noem közleményében.
"A szellemflotta újabb, szankció alá tartozó tankhajója a Veronica motoros korábban venezuelai vizeken hajózott, és a Trump elnök által a szankcionált hajókra elrendelt blokáddal dacolva működött" - fogalmazott a belbiztonsági miniszter.
Az Egyesült Államok parti őrsége az amerikai hadsereggel és igazságügyi minisztériummal együttműködésben december eleje óta több büntetőintézkedés alá tartozó olajszállító tankert foglalt le Venezuelával összefüggésben.
