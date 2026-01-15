Külföld :: 2026. január 15. 20:04 ::

Újabb Venezuelához kötődő olajszállító hajót foglalt le az amerikai parti őrség

Az amerikai parti őrség egysége újabb Venezuelához kötődő olajszállító hajót foglalt le csütörtökön a Karib-tengeren - közölte Kristi Noem belbiztonsági miniszter.

A Trump-adminisztráció belbiztonságért felelős tagja a közösségi médiában megjelent közleményében arról számolt be, hogy a kora hajnali műveletet a parti őrség taktikai egysége hajtotta végre a nemzetközi jognak megfelelően, és nem ütközött ellenállásba.

A Veronica motoros tankhajó a Karib-tengeren került amerikai felügyelet alá - olvasható Kristi Noem közleményében.

"A szellemflotta újabb, szankció alá tartozó tankhajója a Veronica motoros korábban venezuelai vizeken hajózott, és a Trump elnök által a szankcionált hajókra elrendelt blokáddal dacolva működött" - fogalmazott a belbiztonsági miniszter.

Az Egyesült Államok parti őrsége az amerikai hadsereggel és igazságügyi minisztériummal együttműködésben december eleje óta több büntetőintézkedés alá tartozó olajszállító tankert foglalt le Venezuelával összefüggésben.

(MTI)