Az orosz tél mindig is fogalom volt, és úgy tűnik az is marad.
Nemrég a Nexta hírcsatornán megjelent egy videó, amelyhez kísérőszövegként azt írták,
úgy tűnik Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott.
❄️ It looks like all of Russia’s snow fell on Kamchatka— NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2026
In some areas, snowdrifts have already reached the height of the fourth — and even fifth — floors. https://t.co/32xun26Wc1 pic.twitter.com/kLABNl6P61
🌨️ A resident of Kamchatka left his home through the… window, jumping into a huge snowdrift— NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026
The region has been buried under snow. Locals joke that this is what going to the store looks like now. pic.twitter.com/3gBIiDiWJK
Hozzátették, hogy a térségben akadnak olyan részek, ahol annyi hó hullott, hogy a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek.
Az interneten keringenek olyan videók is, hogy az autótulajdonosok lapáttal szabadítják ki járműveiket a hó fogságából, bár elindulni nem tudnak velük a méretes hótorlaszok miatt.
