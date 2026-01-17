Az orosz tél mindig is fogalom volt, és úgy tűnik az is marad.
Nemrég a Nexta hírcsatornán megjelent egy videó, amelyhez kísérőszövegként azt írták,
úgy tűnik Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott.
 
Hozzátették, hogy a térségben akadnak olyan részek, ahol annyi hó hullott, hogy a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek.
Az interneten keringenek olyan videók is, hogy az autótulajdonosok lapáttal szabadítják ki járműveiket a hó fogságából, bár elindulni nem tudnak velük a méretes hótorlaszok miatt.
