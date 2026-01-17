Külföld, Extra :: 2026. január 17. 19:52 ::

"Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott"

Az orosz tél mindig is fogalom volt, és úgy tűnik az is marad.

Nemrég a Nexta hírcsatornán megjelent egy videó, amelyhez kísérőszövegként azt írták,

úgy tűnik Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott.





In some areas, snowdrifts have already reached the height of the fourth — and even fifth — floors. pic.twitter.com/kLABNl6P61 ❄️ It looks like all of Russia’s snow fell on KamchatkaIn some areas, snowdrifts have already reached the height of the fourth — and even fifth — floors. https://t.co/32xun26Wc1 January 17, 2026





The region has been buried under snow. Locals joke that this is what going to the store looks like now. 🌨️ A resident of Kamchatka left his home through the… window, jumping into a huge snowdriftThe region has been buried under snow. Locals joke that this is what going to the store looks like now. pic.twitter.com/3gBIiDiWJK January 14, 2026

Hozzátették, hogy a térségben akadnak olyan részek, ahol annyi hó hullott, hogy a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek.

Az interneten keringenek olyan videók is, hogy az autótulajdonosok lapáttal szabadítják ki járműveiket a hó fogságából, bár elindulni nem tudnak velük a méretes hótorlaszok miatt.

(Mandiner nyomán)