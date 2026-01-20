Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. január 20. 13:10 ::

Az olasz kulturális miniszter fémdetektoros ellenőrzést vezetne be a súlyosan migránsfertőzött iskolákban

Fémdetektoros ellenőrzést vezetne be a "veszélyes" iskolákban a fegyverek kiszűrésére az olasz oktatási miniszter, miután egy fiatal megkéselte társát egy szakközépiskolában. Tavaly kilencvenezer fiatal követett el késelést.

Giuseppe Valditara közölte, hogy az intézkedésről már egyeztetett Matteo Piantedosi belügyminiszterrel, valamint az olaszországi iskolaigazgatók szövetségével. Valditara azt követően nyilatkozott, hogy január 16-án egy tizenkilenc éves marokkói diák halálra késelte tizennyolc éves egyiptomi társát La Spezia egyik szakközépiskolájában. Későbbi vallomása szerint egy lány miatt, féltékenységből gyilkolt.



Il ragazzo marocchino aveva già manifestato intenzioni omicide.

Non voglio pensare che non sia stato fermato prima per non dimostrarsi poco inclusivi...ma lo penso.#atif pic.twitter.com/KbVkEya1ng Un ragazzo marocchino uccide un ragazzo egiziano a La Spezia.Il ragazzo marocchino aveva già manifestato intenzioni omicide.Non voglio pensare che non sia stato fermato prima per non dimostrarsi poco inclusivi...ma lo penso. #LaSpezia January 18, 2026

A miniszter elmondta, a fémdetektoros ellenőrzést azokban az iskolákban vezetnék be, amelyek igazgatói veszélyesnek értékelik az intézmény helyzetét biztonsági szempontból. Mobil ellenőrzési pontokat állítanánk fel az iskolák bejáratánál a helyi hatóságokkal együttműködésben - tette hozzá Valditara.

"Nagyon fontos minden tanuló befogadása és integrációja, de ugyanilyen fontos az iskolai közösség, a diákok és a tanárok védelme. (...) Olaszországban nemcsak jogok, de kötelességek is léteznek, amelyek szintén mindenkire vonatkoznak" - hangoztatta a miniszter. Úgy vélte, aki a biztonsági ellenőrzést az iskolai szabadság korlátozásának tartja, nem él a valóságban. "Ha fennáll a veszélye, hogy valamelyik tanuló kést vagy más, fegyverként használható eszközt bejuttat az iskolába, azt meg kell előzni" - mondta.

A jelenleg előzetes letartóztatásban levő La Spezia-i elkövető egy huszonkét centiméter hosszú késsel érkezett az iskolába, amelyet sokáig a kezében tartott, ahogy azt az osztálytársai által készített felvételek tanúsítják.





Il 18enne marocchino, che ha accoltellato in aula un 19enne egiziano al culmine di una lite, avrebbe portato il coltello da casa.



L’ingente perdita di sangue ha portato all'arresto… ++ Aggiornamento accoltellamento all'interno dell’istituto professionale Chiodo di La Spezia ++Il 18enne marocchino, che ha accoltellato in aula un 19enne egiziano al culmine di una lite, avrebbe portato il coltello da casa.L’ingente perdita di sangue ha portato all'arresto… pic.twitter.com/t7teZGZidH January 16, 2026

Az Einaudi-Chiodo nevű szakközépiskola diákjai és azok szülei hétfőn tüntetést tartottak, nagyobb biztonságot követelve. A polgármesteri hivatal elé vonultak, ahol a város első embere, Pierluigi Perracchini kijelentései miatt tiltakoztak. A polgármester a gyilkosságot követően őszintén kijelentette, hogy a késes támadás "bizonyos etnikai csoportokra" jellemző.

A Skuola.net népszerű oktatási portál több mint ötszáz tanulót kérdezett meg a gyilkosság után a fémdetektoros ellenőrzésről, és hatvan százalékuk támogatta azt.

A gyilkosság után Pisa városában szülők csoportja internetes aláírásgyűjtést indított szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürgetve a kis- és fiatalkorúak közötti támadások ellen. Jelzésük szerint migráns fiatalok bandái uralják Pisa belvárosát, amelyek hasonló korú társaikat veszik célba.

Modena polgármestere bejelentette, hogy január 26-ától az oktatási intézmények előtt úgynevezett tutorok fognak dolgozni: a tanulók nekik jelezhetik, ha valamelyik társukat vagy bármilyen helyzetet veszélyesnek tartanak. Massimo Mezzetti polgármester elmondta, hogy a Covid-járvány óta eltelt öt évben a kis- és fiatalkorúak bűnözés aránya harminc százalékkal emelkedett.

Az olasz tudományos kutatási központ (Cnr) kedden közölt adatai szerint tavaly közel kilencvenezer 15 és 19 év közötti fiatal követett el bűncselekményt vágófegyverrel. A szám a 2,5 millió olasz gimnazista és szakközépiskolás 3,5 százalékának felel meg. Utóbbi arány 2008-ban 1,4 százalék volt. A fiatalok öt százaléka ismerte el, hogy úgy bántalmazott valakit, hogy annak orvoshoz kellett fordulnia. Tanárát 3,5 százalék ütötte meg.

A kormány kedd délután határoz a köz- és nemzetbiztonsági intézkedések szigorításáról. A tervek között szerepel az adatok szerint nyolcvan százalékban másod- és harmadgenerációs bevándorló fiatalok alkotta bandákkal szembeni fellépés, valamint a szúró- és vágófegyverekkel elkövetett bűncselekmények büntetésének szigorítása.

(MTI nyomán)