Kaliforniai kormányzó: Európa vezetői szánalmasak, ideje lenne gerincet növeszteni

Nem kímélte az európai vezetőket a davosi Világgazdasági Fórumra megérkező Gavin Newsom. A Donald Trump egyik leghangosabb kritikusaként ismert kaliforniai (demokrata) kormányzóban amiatt ment fel a pumpa, hogy szerinte Európa nem mer kiállni a büntetővámokkal és Grönland annektálásával fenyegetőző Trump ellen – ez pedig szerinte szánalmas és undorító.

„Itt az idő határozottan kiállni magukért és gerincet növeszteni” – mondta Newsom, aki szerint Trump hülyére veszi a világ vezetőit.

„Nem tudom elfogadni ezt a bűnpártolást, azt, hogy lefekszenek neki. Egy csomó térdvédőt kellett volna hoznom a világ vezetőinek. Koronát, Nobel-díjat adni neki. Ez egyszerűen szánalmas” – tette hozzá, amikor pedig az újságírók azt feszegették, nem lehet-e, hogy csupán diplomáciáról van szó, Newsom levonta a végső tanulságot:

Trump egy T. rex. Ha nem párosodsz vele, felfal. Más opció nincs, és szembe kell szállni vele.

(Telex nyomán)