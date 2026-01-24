Külföld, Gazdaság :: 2026. január 24. 00:04 ::

Közel ötödével nőtt tavaly a külföldi befektetéssel létesült cégek száma Kínában

A pekingi kereskedelmi minisztérium pénteki közleménye szerint tavaly 70 392 új külföldi befektetéssel működő céget alapítottak Kínában, ami 19,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Kínában 2025-ben 747,69 milliárd jüanra (106,92 milliárd amerikai dollár) rúgott a közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke, ami azonban 9,5 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Ebből 185,51 milliárd jüan ment feldolgozóipari, 545,12 milliárd jüan pedig szolgáltatóipari beruházásokba.

A fejlett technológiai szektor 241,77 milliárd jüan közvetlen külföldi befektetést fogadott be. A külföldi befektetések az e-kereskedelmi szolgáltatási szektorban 75 százalékkal, az orvostechnikai eszközök és berendezések gyártási szektorában 42,1 százalékkal, az űrhajózási járművek és berendezések gyártási szektorában pedig 22,9 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest.

A svájci vállalatok befektetései 66,8 százalékkal nőttek az előző évihez képest, az Egyesült Arab Emírségek vállalatai 27,3 százalékkal, brit cégek pedig 15,9 százalékkal növelték beruházásaikat tavaly Kínában, éves összevetésben.

(MTI)