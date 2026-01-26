Külföld :: 2026. január 26. 17:17 ::

A német védelmi miniszter bocsánatkérést vár(na) Trumptól

A német védelmi miniszter szerint Donald Trump amerikai elnöknek bocsánatot kellene kérnie azon múlt heti, a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott nyilatkozata miatt, mely szerint az európai NATO-tagállamok is küldtek katonákat Afganisztánba az évszázad elején, de "azok valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb".

Boris Pistorius az ARD német közszolgálati televízió vasárnap késő esti műsorában azt mondta: "nem helyes és tiszteletlen dolog így beszélni a szövetséges országok elhunyt katonáiról, akik mindannyian ott álltak az Egyesült Államok oldalán". Hozzátette, hogy amint legközelebb beszélni fog Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel, szóba hozza majd ezt a kérdést. Úgy vélte: az amerikai elnöknek bocsánatot kellene kérnie ezért a kijelentésért, ez "az illendőség, a tisztelet és a belátás jele lenne ebben az ügyben".

(MTI)