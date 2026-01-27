Külföld :: 2026. január 27. 07:45 ::

Horvátországban minden hatodik jármű közlekedésre alkalmatlan

A műszaki vizsgán ellenőrzött járművek csaknem 17 százaléka bizonyult közlekedésre alkalmatlannak 2025-ben Horvátországban - közölte a horvát járműközpont (CVH).

A tájékoztatás szerint tavaly 2,56 millió rendszeres műszaki vizsgálatot végeztek el, ami 2,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és minden hatodik járművet találták közlekedésre alkalmatlannak. Az ilyen járművek száma kis mértékben csökkent 2024-hez képest, ami mérsékelten javuló tendenciára utal.

A CVH adatai szerint a feltárt hibák száma nőtt, egy-egy járműre átlagosan hat meghibásodás jutott, leggyakrabban a világítási és fékrendszerekben észleltek problémát. A személygépkocsik átlagéletkora 13,87-ről 13,35 évre csökkent, míg a teljes járműpark átlagéletkora 14,6 év volt.

Az adatok szerint 2025-ben 85 698 használt és 69 680 új járművet helyeztek forgalomba Horvátországban.

(MTI)