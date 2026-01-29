Külföld :: 2026. január 29. 07:50 ::

Rekordösszegű beruházásokkal fordul a robotok és a robottaxik felé a Tesla

A Tesla idén több mint 20 milliárd dollárra növeli tőkekiadásait, ami több mint duplája a tavalyi 8,5 milliárd dollárnak, és új történelmi csúcsot jelent a vállalatnál. A beruházások döntő része nem a hagyományos, ember által vezetett elektromos autók gyártását szolgálja, hanem új, még kiforratlan üzletágakat, mindenekelőtt a teljesen autonóm járműveket és a humanoid robotokat.

Elon Musk vezérigazgató az eredménybeszámolóhoz kapcsolódó konferenciahíváson közölte: a Tesla kivezeti a Model S és a Model X gyártását, és a felszabaduló kapacitásokat a humanoid Optimus robotok előállítására használja fel. Musk "nagyon nagy capex évnek" - a tőkebefektetések évének - nevezte az ideit, hozzátéve: a befektetésekre "nem szórakozásból, hanem szükségből" kerül sor.

A pénzügyi igazgató, Vaibhav Taneja szerint a beruházások fő célpontjai a kormány és pedál nélküli Cybercab robotaxi, a régóta ígért Tesla Semi teherautó, az Optimus robot, valamint akkumulátor- és lítiumgyártó üzemek lesznek.

A vállalat pénzügyi mozgástere jelentős: Taneja szerint a Teslának több mint 44 milliárd dollárnyi készpénze és befektetése van, ugyanakkor Musk nem zárta ki további hitelfelvétel lehetőségét sem.

A Tesla emellett 2 milliárd dollárt fektet Musk mesterségesintelligencia-cégébe, az xAI-be, ami piaci szakértők értékelése szerint közvetlenül az autonóm vezetési fejlesztéseket támogatja.

A Model S és Model X gyártásának leállítása a következő negyedévben kezdődik a kaliforniai Fremont üzemben. Musk hangsúlyozta, hogy a már eladott járművek tulajdonosai a jövőben is teljes körű műszaki támogatást kapnak. A 2012-ben bemutatott Model S a Tesla első, teljes egészében saját fejlesztésű modellje volt, amely megalapozta a cég hírnevét, míg a 2015-ben érkezett Model X a jellegzetes "sólyomszárny" ajtóival vált ismertté. Az elmúlt években azonban a Model 3 és a Model Y dominálta az értékesítést: 2025-ben ezek adták a kiszállítások közel 97 százalékát.

A vállalat történetében tavaly csökkent először a Tesla éves árbevétele, mégpedig 3 százalékkal 94,8 milliárd dollárra. A nettó nyereség 46 százalékkal 3,8 milliárd dollárra esett vissza, miközben a kiszállítások második éve zsugorodtak, 8,5 százalékkal 1,636 millió járműre. A negyedik negyedévben az árbevétel 3 százalékkal 24,9 milliárd dollárra, a profit pedig 61 százalékkal 840 millió dollárra csökkent.

A bevételeket az is rontotta, hogy az Egyesült Államokban megszűnt a 7500 dolláros elektromosautó-támogatás, valamint visszaestek az úgynevezett kreditek értékesítéséből származó bevételek. Ezek a legutóbbi negyedévben 542 millió dollárt tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 692 millióval.

(MTI)