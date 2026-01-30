Külföld :: 2026. január 30. 19:17 ::

Megkezdődhet a földgázkitermelés Borkum szigeténél

Megkezdődhet a földgázkitermelés az északi-tengeri Borkum szigeténél, német felségterületen, miután egy német bíróság pénteken jóváhagyta a vitatott gázkitermelési projekt azonnali elindítását.

A lüneburgi felsőbb közigazgatási bíróság elutasította Borkum városának és Juist szigetének sürgősségi kérelmét, amelyet az Alsó-Szászország tartomány bányászati, energetikai és geológiai hivatala (LBEG) 2024. évi tervengedélyezési határozata ellen nyújtott be. A tervjóváhagyási határozatot 2024 augusztusában hozták meg, majd később az LBEG elrendelte az azonnali végrehajtást, amelyet most a bíróság is megerősített.

Borkum városa és Juist szigetközössége sürgősségi kérelemmel akarták megakadályozni, hogy a tervjóváhagyási határozat azonnal végrehajtható legyen. A háttérben egy még függőben lévő, a Deutsche Umwelthilfe (DUH) környezetvédelmi szervezetek által benyújtott kereset áll a jóváhagyás ellen.

A fúrásokat végrehajtani kívánó holland One-Dyas vállalat üdvözölte a határozatot. A tervezett fúrások így most hamar megkezdődhetnek. A vállalat egy holland felségterületen elhelyezkedő platformról a német felségterületre is át kíván fúrni a földgáz kitermeléséhez.

A One-Dyas szerint a holland oldalon már megkezdődtek a munkálatok a helyi platformon. "Következő lépésként erről a platformból fogjuk fúrni a további kutakat az Északi-tenger német területén is" - jelentette ki a cég szóvivője. Arról, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor, annyit mondott: "ez a jelenlegi fúrásoktól függ. "Várhatóan még ez év nyara előtt" - tette hozzá.

A németországi földgázkitermeléshez egy további különleges üzemeltetési tervre is szükség lesz.

A holland felségvizeken megépített platform mintegy 20 kilométerre helyezkedik el Borkum szigetétől. A platformról a fúrásokat a tenger alatt 4000 méteres mélységig fogják elvégezni. A gázmező részben holland, részben német tengeri területen fekszik, a holland oldalon a kitermelés már megkezdődött. Aláírtak egy államközi szerződést is a kitermelt mennyiségek megosztásáról a két ország között, de azt eddig még nem ratifikálták.

(MTI)