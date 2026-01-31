Külföld :: 2026. január 31. 11:46 ::

Próbált egy kicsit keménynek látszani a német védelmi miniszter

Az európai országoknak magabiztosan kell viselkedniük az amerikai kormánnyal szemben - jelentette ki szombaton a német védelmi miniszter, hozzátéve, hogy "az Egyesült Államoknak szüksége van Európára".

"Hiba lenne, ha úgy bámulnánk a Fehér Házra, ahogy egy nyúl a kígyóra, mert akkor nem arra összpontosítanánk, amire a leginkább szükség van: nagyobb szuverenitásra és függetlenségre" - húzta alá Boris Pistorius az RND médiacsoportnak adott interjújában.

Mint mondta, nem szabad engedni a megfélemlítésnek, "mert akik félnek, azok rossz döntéseket hoznak".

Úgy vélte továbbá, az Egyesült Államoknak - mind gazdasági, mind stratégiai szempontból - legalább annyira szüksége van Európára, mint Európának rá.

"Képzeljék el, ha Európa orosz érdekszférává változna, ha Vlagyimir Putyin (orosz elnök) sikeresen kikergetné az amerikaiakat innen vagy elintézné, hogy kivonuljanak; akkor az Egyesült Államok Oroszország és Kína közé szorulna, ez pedig biztosan nem amerikai érdek" - szögezte le a tárcavezető.

A Nyugat-Németországban lévő Ramstein bázissal kapcsolatban Pistorius hangsúlyozta, a támaszpont az amerikai légierő legfontosabb külföldi támaszpontja és több szempontból kulcsfontosságú a szerepe, például a közel-keleti műveletek esetében.

"Az Egyesült Államoknak is érdeke a szoros partnerségünk" - tette hozzá.

A NATO-val összefüggésben leszögezte, semmiféle jel nem mutat arra, hogy az Egyesült Államok el akarná hagyni a szervezetet.

(MTI)