Külföld :: 2026. február 1. 19:38 ::

Olimpiai tűzszünet kihirdetését szorgalmazta XIV. Leó

Világszerte tűzszünet kihirdetését szorgalmazta vasárnapi imádságában XIV. Leó pápa a hamarosan kezdődő téli olimpia idejére.

A katolikus egyházfő arra kérte a világ vezetőit, tegyenek konkrét gesztusokat a feszültségek enyhítése és a párbeszéd megkezdése érdekében. A Szent Péter téren összegyűlt több tízezer ember előtt XIV. Leó a téli olimpiát a testvériség olyan erős példájának nevezte, amely reményt ad egy békés világra.

A téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzóban.

Az ókori olimpiai játékok idején hagyomány volt legalább a sportesemények idejére tűzszünetet hirdetni.

(MTI)