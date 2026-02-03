Külföld :: 2026. február 3. 12:08 ::

Kína 2027-től betiltja a rejtett autókilincseket

Kína 2027. január 1-jétől betiltja a rejtett, elektronikus működtetésű autókilincsek alkalmazását a személygépkocsiknál - derült ki a kínai ipari és informatikai minisztérium (MIIT) által hétfőn közzétett szabályozásból.

Az új előírások szerint minden autóajtón kötelező lesz a mechanikus vésznyitó funkcióval ellátott kilincs alkalmazása, a csomagtérajtó kivételével. A döntést biztonsági aggályokkal indokolták, miután több halálos kimenetelű elektromosjármű-baleset során az elektronikus ajtónyitó rendszerek egyes jelentések szerint nem működtek, és az utasok az autóban rekedtek.

A szabályozástervezetet a minisztérium tavaly szeptemberben bocsátotta társadalmi egyeztetésre.

"A cél az autókilincsek biztonsági teljesítményének javítása, Kína általános járműbiztonságának folyamatos javítása, a passzív biztonsági technológiák fejlesztésének támogatása és az emberek életének védelme" - közölte tavaly a minisztérium.

A minisztérium hétfői közlése szerint azoknál a járműmodelleknél, amelyek már megkapták a hatósági engedélyt, a gyártók 2029. január 1-jéig kapnak haladékot a tervek módosítására.

Az új szabályozás többek között a Tesla Model 3 és Model Y, a BMW iX3, valamint számos kínai gyártó modelljeit is érintheti, amelyeknél behúzható vagy nyomásra működő kilincseket alkalmaznak. Szakértők szerint a kínai döntés globális hatással járhat, más régiók szabályozói is követhetik a példát, az áttervezés és utólagos módosítás azonban jelentős költségeket róhat az autógyártókra.

(MTI)