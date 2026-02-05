Külföld :: 2026. február 5. 16:26 ::

Egykori fekete sportoló hirdetett zéró toleranciát a bevándorlás ellen

Nem várt helyről kapott védelmet Trump bevándorlás-politikája, szűkebb értelemben véve a minneapolisi ICE-akció: Jack Brewer egykori profi amerikaifutball-játékos, a Minnesota Vikings csapatkapitánya azzal vádolta a minneapolisi hatóságokat, hogy illegális migráns felforgatókat védenek a városban, a demokraták pedig azért olyan haragosak, mert éppen deportálják a szavazóikat. Brewer mondott még ennél cifrábbakat is, és, ami további érdekesség a történettel kapcsolatban: az egykori sportember fekete.



Brewer gratulál Trump második beiktatásához (fotó: LinkedIn)

„Remélem, hogy Trump elnök beküldi a Nemzeti Gárdát. Kijárási tilalomra van szükségünk. Valódi következményekre van szükségünk a rendvédelmi szervek megtámadása miatt. Ezeknek a férfiaknak és nőknek el kell végezniük a munkájukat, hogy biztonságban hazatérhessenek a családjaikhoz” – mondta január végén Brewer.

A texasi születésű Jack Brewer a középiskola végén, illetve az egyetemi évek alatt kezdte építeni futballkarrierjét, közben pedig az üzleti világ iránt is érdeklődött, a politika is foglalkoztatta. Nem volt mindig elszánt republikánus. Annyira nem, hogy 2007-ben megalapította az NFL Players for Obama szervezetet, mellyel Barack Obama kampányát segítették. Azóta viszont nagyot fordult a világ, cégei mellett az America First Policy Institute (AFPI) Opportunity Now részlegének vezetője, korábban a Black Voices társelnökeként támogatta Trumpot, jelenleg pedig a Fekete Férfiak és Fiúk Társadalmi Státuszával Foglalkozó Bizottságban is tevékenykedik. Számos médiumnál is munkatársként működik, a Jack Brewer Alapítvány pedig humanitárius munkát végez a világ több országában.

2018-ban a város liberális polgármestere még „Minneapolis kulcsát” is odaadta Brewer részére, valószínűleg azóta már erősen megbánhatta ezt a döntését.



Minneapolisi tüntetők védik a "fasizmustól" a várost "az akció napján", 2026. január 23-án (fotó: Getty Images)

A Biden-éra alatt az üzletember nyíltan kritizálta a bevándorláspolitikát, nem akart átjáróházat csinálni az Egyesült Államokból.

„Nem engedheted meg, hogy olyan emberek jöjjenek be az országodba, akik nem ugyanazt az erkölcsöt és értékeket vallják, mint te” – fogalmazott. Hovatovább feketeként úgy gondolja, hogy a harmadik világbeli országokból érkezők nem hordoznak amerikai értékeket.

„Minneapolis védi ezeket a bűnözőket. Hihetetlen. Ezek az emberek démoniak. 25 éve dolgozom harmadik világbeli országokban. Az értékeik nem ugyanazok” – tette hozzá Brewer.

„Nem engedhetjük meg, hogy olyan emberek jöjjenek az Egyesült Államokba, akik ilyen kultúrából származnak, mert magukkal hozzák a saját kultúrájukat” – jelentette ki, miközben élesen támadta Jacob Frey minneapolisi polgármestert, akitől anno a „város kulcsát” kapta.



Bizalomgerjesztő gázmaszkos tüntető harcol az elfogadásért nem messze attól a helytől, ahol Alex Prettit ICE-ügynökök lelőtték (fotó: AFP/Getty Images)

„Bárcsak bezárhatnám a város kapuit, és nem engedhetném vissza, ha hatalmam lenne rá. Amit tett, az teljesen nevetséges. Szomáliaiaknak sztepptáncol (akit esetleg érdekel, és nem szeretne többé látni – Á.B.). Bármit megtesz értük, illetve Amerika kultúrája és a kereszténység ellen” – mondta Freyről.

Hasonlóan éles bírálatot a fehérek is ritkán engednek meg maguknak. Brewer a szervezetein keresztül humanitárius munkát is végez, ezekben a berkekben különösen szokatlan a hasonló hozzáállás. Alapítványai helyben igyekeznek segíteni, miközben a fejlett világba való beáramlást – amint láttuk – nyíltan elutasítják.

Most akkor ő egy rasszista fekete? Nehéz kérdés lehet a neoliberálisok számára.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info