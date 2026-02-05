Külföld :: 2026. február 5. 19:22 ::

Amerikai nagykövet: megszakítják a kapcsolatokat a lengyel alsóház elnökével

A Donald Trump amerikai elnök ellen intézett "alaptalan rágalmak miatt" azonnal megszakítják az amerikai kormányzati kapcsolatokat Wlodzimierz Czarzastyval, a lengyel parlamenti alsóház baloldali elnökével - jelentette be Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete csütörtökön az X-en.

"Azonnali hatállyal megszakítjuk a kapcsolatot, és nem kommunikálunk többé" Czarzasty házelnökkel, akinek Trump elnökkel szembeni "felháborító és indokolatlan rágalmai komoly akadályt jelentenek a (Donald) Tusk miniszterelnökkel és kormányával fennálló kiváló kapcsolatokban" - áll a nagyköveti bejegyzésben.

Tom Rose hozzátette: senkinek sem engedik meg, hogy "ártson a lengyel-amerikai kapcsolatoknak", és "a tisztelet hiányát mutassa fel Trump elnök iránt, aki oly sokat tett Lengyelországért és a lengyel nemzetért".

A nagykövet arra reagált, hogy Czarzasty hétfőn kijelentette: nem fogja támogatni az amerikai elnök Nobel-békedíj jelöléséről szóló, mások mellett a lengyel házelnöknek címzett amerikai-izraeli kezdeményezést. Czarzasty szerint Trump nem érdemli meg a díjat, az általa kezdeményezett Béketanács pedig egy "fikció". Ezen platformhoz való lengyel csatlakozás helyett az Európai Uniót, a NATO-t, az ENSZ-t vagy az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) kell erősíteni, mert ezek szavatolják Lengyelország biztonságát - érvelt Czarzasty, aki az egyik kisebb lengyel kormánykoalíciós párt, az Új Baloldal vezetőjeként került tavaly novemberben az alsóház élére.

(MTI)