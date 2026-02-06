Külföld :: 2026. február 6. 13:43 ::

Kifutópályának nézte a gurulóutat a pilóta a brüsszeli repülőtéren, az utasoknak pszichológiai segítséget ajánlottak fel

Kiürítettek egy Koppenhágába tartó utasszállító repülőgépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a felszállást a kifutópálya helyett tévedésből egy gurulóúton kezdte meg - írta pénteken a VRT News hírportál, az információkat a repülőtéri hatóságok is megerősítették.

Az incidens a Scandinavian Airlines (SAS) egyik csütörtök esti járatát érintette. Az Airbus A320neo típusú repülőgép 135 utassal a fedélzetén gyorsítani kezdett a felszálláshoz a zaventemi repülőtéren, ám nem kifutópályán, hanem gurulóúton, amely a repülőtéren belül a repülőgépek lassú közlekedésére szolgál a terminálok és a kifutópályák között.

A személyzet időben megállította a repülőgépet, a felszállás nem történt meg, személyi sérülés nem volt. A helyszínre a repülőtéri tűzoltóság és a szövetségi rendőrség is kivonult. Az utasoknak és a személyzetnek pszichológiai segítséget ajánlottak fel.

ADS-B data suggests that SAS flight #SK2590 attempted a take off from a taxiway at Brussels Airport, reaching a top speed of 107 kts before stopping. pic.twitter.com/9ymCbaXhJK February 5, 2026

A gép kiürítése több órát vett igénybe, mivel azon a helyen, ahol a repülőgép megállt - üzemanyag-tároló tartályok közelében - nem álltak rendelkezésre lépcsők. Az utasok csütörtök este nem tudták folytatni útjukat Koppenhágába; a légitársaság alternatív járatokról és szállásról gondoskodott.

Az eset nem zavarta a brüsszeli repülőtér forgalmát, más járatokat nem töröltek. A hatóságok vizsgálják, miért a gurulóutat használták a pilóták kifutópálya helyett. A belga polgári légiközlekedési hatóságok indítottak eljárást.

Luc De Wilde légi közlekedési szakértő a VRT News-nak nyilatkozva rendkívül szokatlannak nevezte az esetet, és előzetesen pilótahibát valószínűsített, hangsúlyozva, hogy ezt csak a teljes vizsgálat erősítheti meg.

(MTI)