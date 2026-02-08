Külföld :: 2026. február 8. 16:56 ::

Több millió dollár váltságdíjat követelnek egy ismert amerikai műsorvezető édesanyjának elrablói

Több millió dollár váltságdíjat követelnek azok az emberrablók, akik a feltételezések szerint egy hete fogva tartják az ismert amerikai televíziós műsorvezető, Savanna Guthrie édesanyját, Nancy Guthrie-t – közölték arizonai médiumok vasárnap, amelyekhez a váltságdíj-követelés eljutott.

A Tucsonban működő KGUN 9 televíziócsatorna közlése szerint az emberrablók hétfő délutánig 6 millió dollárt várnak azért, hogy elengedjék 84 éves túszukat.

Az eset rendkívüli médiaérdeklődést vált ki az Egyesült Államokban, a nyomozásról is részletesen beszámolnak az országos médiumok. Savanna Guthrie az NBC televízió országos sugárzású reggeli műsorának egyik állandó házigazdája.

Savanna Guthrie családtagjainak társaságában szombaton délután a közösségi médiában tett közzé videót, amelyben könyörgő hangnemben fordult az emberrablók felé, kifejezve szándékát arra, hogy kifizeti a követelt összeget.

A nyomozásban a helyi hatóságok mellett a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is részt vesz. Donald Trump elnök közölte, hogy minden segítséget rendelkezésre bocsátanak, Pam Bondi igazságügyi miniszter még pénteken jelezte, hogy a szövetségi szervek szorosan együttműködnek a helyiekkel annak érdekében, hogy az ügy hátterét felderítsék. Az FBI 50 ezer dollár nyomravezetői díjat ajánlott fel.

A nyomozás nyilvánosságra hozott részletei szerint Nancy Guthrie-t január 30-án a késő esti órákban rabolták el, amikor hazatért otthonába. Az Tucsonban álló családi ház térfigyelő kamerái a kérdéses időben nem működtek, de érzékeltek mozgást a területen, a feltételezett emberrablás valószínű időpontját a nyomozók arra az időpontra teszik, amikor az éjszakai órákban Nancy Guthrie szívritmus-szabályozóját leválasztották mobiltelefon-alkalmazásáról.

A nyomozók az elmúlt napokban többször visszatértek Nancy Guthrie házához, amelynek sivatagos környékét is részletesen átkutatták, az ingatlan garázsában vérnyomokat azonosítottak. A helyi beszámolók szerint szombat éjszaka ismét a ház belsejét kutatták át.

A feltételezett emberrablás felderítését nehezíti, hogy Tucson város érvényes jogszabályai szerint az éjszakai órákban a külvárosi területek közvilágítása nem működik, így a térfigyelő kamerák képeit sem tudják felhasználni.

(MTI)