Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. február 9. 19:53 ::

Nyolc muszlim ország bírálja Izraelt, amiért Ciszjordániából is el akarja űzni a palesztinokat

Nyolc iszlám ország - köztük a gázai háborúban közvetítőként is fellépő Katar és Egyiptom - bírálta hétfőn Izraelt, amiért a zsidó állam a múlt hét végén elfogadott új jogszabályok révén igyekszik kiterjeszteni ellenőrzését Ciszjordánia fölött.

A szaúd-arábiai, az egyiptomi, a török, a katari, a jordániai, az egyesült arab emírségekbeli, az indonéz és a pakisztáni külügyminiszter közös közleményében a szóban forgó izraeli intézkedéseket törvénytelennek minősítették, kiemelve, hogy az új jogszabályok segítségével a területen élő palesztinok elűzésére törekszik.

Az izraeli kabinet vasárnap este jelentette be az új intézkedéseket, amelyek a többi között lehetővé teszik izraeliek földvásárlását Ciszjordániában, valamint megerősítik az izraeli hatóságok jogköreit a Hebronban található Pátriárkák barlangja (héber nevén Makpela-barlang) körül.

A bejelentést a többi között Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter is üdvözölte, hangsúlyozva: "mélyítjük gyökereinket Izrael minden régiójában, és eltemetjük a palesztin államról szóló elképzelést".

Az 1967-ben Jordániától elfoglalt Ciszjordániában mintegy 3 millió palesztin él, és azóta több mintegy 700 ezer zsidó telepes költözött be a területre. A nemzetközi jog törvényellenesnek tekinti civilek betelepítését megszállt területekre.

(MTI nyomán)