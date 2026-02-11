Külföld :: 2026. február 11. 20:25 ::

Törökország és Görögország rendezné tengeri vitáit

Recep Tayyip Erdogan török elnök és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szerdán Ankarában kifejezte szándékát a két ország kapcsolatait terhelő tengeri viták rendezésére annak érdekében, hogy javítsák a kétoldalú viszonyt.

A két szomszédos ország évtizedek óta vitában áll egymással egyebek között a tengeri határok és az égei-tengeri ásványkincsek, főként energiahordozók kiaknázásával kapcsolatos jogokat illetően. 2023-ban Ankara és Athén nyilatkozatot írtak alá a baráti kapcsolatokról, de a tengeri határok és más vitás regionális kérdések ügyében továbbra sem született megállapodás köztük.

Erdogan és Micotákisz ankarai közös sajtótájékoztatójukon kijelentették, hogy "nyílt és őszinte módon" megvitatták az Égei-tengert és a Földközi-tenger keleti medencéjét érintő ügyeket.

"Ugyan kényes kérdésekről van szó, mégsem számítanak megoldhatatlanoknak a nemzetközi jog alapján. Úgy láttam, hogy ebben egyetértünk barátommal, Kiriákosszal" - mondta Erdogan. Hozzátette: a két ország azon fog dolgozni, hogy elérjék a 10 milliárd dolláros célkitűzést a bilaterális kereskedelemben.

Micotákisz reményét fejezte ki, hogy a körülmények lehetővé teszik majd a tengeri határok és a kizárólagos gazdasági övezetek kijelölése körüli viták rendezését.

"Ideje eltávolítani minden lényeges és formális fenyegetést kapcsolatainkból, ha nem most, akkor mikor?" - hangoztatta a görög kormányfő, fontosnak mondva a két ország között a párbeszédet, az összetartást és a nemzetközi jogba vetett bizalmat.

Micotákisz szót ejtett arról is, hogy a migránsok száma az Égei-tengeren csaknem 60 százalékkal csökkent, köszönhetően a két ország együttműködésének. Hozzátette, hogy az együttműködést még ezen a téren is lehetne erősíteni.

(MTI)