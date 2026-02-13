Külföld :: 2026. február 13. 11:53 ::

Többtucatnyi áldozata van a Gezani ciklonnak Madagaszkáron

Már legkevesebb 36 halálos áldozata van a Madagaszkáron végigsöprő Gezani ciklonnak, amely mintegy 18 ezer otthonban is súlyos károkat okozott a hatóságok bejelentése szerint. A pusztítás miatt az Indiai-óceánon lévő szigetország elnöke, Michael Randrianirina nemzeti katasztrófát hirdetett és támogatást kért a nemzetközi közösségtől.

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy még mindig hat embert keresnek, hozzátéve, hogy a sérültek száma elérte a 374-et és összesen több mint 250 ezer ember érintett valamilyen formában a ciklonban.

A Gezani kedden érte el Madagaszkár partjait, ahol jelentős károkat okozott Toamasina kikötővárosban, majd továbbhaladt az ország belseje felé. A hatóságok adatai szerint a halálos áldozatok nagy részét is Toamasinából és környékéről jelentették.

Randrianirina elmondta, a város 75 százaléka megsemmisült vagy súlyos károkat szenvedett. Mint azt a helyszínen közölte, az ott élőknek elsősorban élelmiszerre, alapvető szükségleti cikkekre, valamint építőanyagokra van szüksége.

A 31 milliós Madagaszkáron az emberek többsége olyan házakban lakik, amelyek nem nyújtanak megfelelő védelmet a tornádók és ciklonok ellen. A katasztrófavédelem úgy tudja, csaknem 18 ezer épület omlott össze és további 37 ezerben keletkeztek súlyos károk az óránként 195 kilométeres széllel tomboló Gezani miatt.

A szigetnek ugyanakkor - elhelyezkedése miatt - különösen kiszolgáltatott az Indiai-óceánon tomboló viharoknak: 2020 óta több mint egy tucatszor söpörtek rajta végig ciklonok vagy erős tróőusi viharok.

(MTI)