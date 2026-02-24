Külföld :: 2026. február 24. 08:11 ::

A szerb elnök ellen tervezett merénylet gyanújával fogtak el két férfit az ország déli részén

Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Aleksandar Vucic szerb elnök és családja ellen - közölte kedden a szerb belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D.R.-t és a 43 éves M.R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát.

A nyomozás adatai szerint a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát. A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb államfő, valamint felesége és gyermekei ellen.

A vizsgálat eredménye alapján a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek.

(MTI)