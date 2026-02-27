Külföld :: 2026. február 27. 06:53 ::

Légvédelmi rendszert kap az antwerpeni kikötő 2027-ben

Az antwerpeni kikötő 2027-ben saját légvédelmi rendszert kap - erősítette meg a belga kormány. Bart De Wever szövetségi miniszterelnök bejelentette, hogy megrendelték az első NASAMS légvédelmi üteget, amely 2027-ben érkezik meg az antwerpeni kikötőbe - írta a Gazet van Antwerpen napilap.

A kormányfő közlése szerint a rendszer a kikötő területének közel kétharmadát lesz képes lefedni. A pontos telepítési helyszínt biztonsági okokból nem hozták nyilvánosságra.

A kikötő légvédelmét a NASAMS norvég-amerikai fejlesztésű légvédelmi rendszer fogja ellátni, amely repülőgépek és manőverező robotrepülőgépek elfogására alkalmas; egy légvédelmi üteg radarból - a beérkező fenyegetések észlelésére -, több indítóállásból, valamint a műveleteket irányító vezérlőközpontból áll.

A következő években további ütegek beszerzése várható. Egy második rendszer már a teljes kikötői terület, valamint a környező létesítmények - köztük atomerőművek - védelmét is lehetővé tenné.

Szakértők ugyanakkor rámutattak, hogy a NASAMS nem nyújt teljes körű védelmet: ballisztikus rakéták elfogására nem alkalmas, ehhez olyan rendszerek szükségesek, mint a MIM-104 Patriot amerikai fejlesztésű, nagy hatótávolságú, föld-levegő légvédelmi rakétarendszer, továbbá kisebb hatékonysággal képes fellépni a nagyon alacsonyan repülő drónok ellen.

De Wever megerősítette, hogy a hatóságok drónelhárító rendszert is megrendeltek. A kikötő vezérigazgatója tavaly több tucat, regisztráció nélküli drón észleléséről számolt be érzékeny létesítmények - köztük vegyiüzemek és terminálok - felett.

(MTI)