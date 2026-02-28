Külföld :: 2026. február 28. 12:50 ::

Reakciók a zsidó agresszióra: Norvégia szerint nincs összhangban a nemzetközi joggal, Németország előre tudott róla

Espen Barth Eide, Norvégia külügyminisztere mély aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a közel-keleti helyzet új, kiterjedt háború felé haladhat az iráni támadások miatt.

„Az izraeli fél a támadást megelőző csapásként írja le, de ez nem felel meg a nemzetközi jognak. A megelőző támadásokhoz azonnal fenyegető veszély szükséges” – nyilatkozta a Reutersnek a miniszter, aki önmérsékletre szólította fel a feleket, és arra, hogy ne hagyják abba a diplomáciai megoldások keresését.

Németország előre tudott a támadásokról

A német kormányszóvivő szerint Németországot Izrael előzetesen tájékoztatta a támadásokról, és Friedrich Merz kancellár „szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és szoros koordinációban áll az európai partnerekkel” – írja a The New York Times

Merz, a "BlackRock-kancellár" egyébként a jövő héten találkozni fog Donald Trumppal Washingtonban.

Összehívták a nemzeti válságkezelő csoportot

Összehívták Németországban a nemzeti válságkezelő csoportot az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások után kialakult helyzet megvizsgálására - jelentette be a német külügyminisztérium.

A tárca arról számolt be, hogy szoros és folyamatos kapcsolatban áll az iráni, izraeli és más térségbeli nagykövetségekkel.

A külügyminisztérium arra kérte a térségben tartózkodó német állampolgárokat, hogy kövessék a helyi hatóságok biztonsági utasításait.

Frissítés: A brit kormány nem szeretne további eszkalációt

A brit kormány nem szeretné, ha az iráni hadműveletek nyomán szélesebb körű regionális konfliktus alakulna ki a Közel-Keleten - közölte az Irán ellen szombaton kezdett amerikai és izraeli katonai akciók hírére reagálva a londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője.

Keir Starmer miniszterelnök hivatalának tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők nem vettek részt az Irán elleni katonai csapásokban, de Nagy-Britannia a közel-keleti szövetségeseinek biztonsága melletti elkötelezettsége jegyében "egész sor védelmi kapacitást" telepített a térségbe, és ezeket a közelmúltban meg is erősítette.

"Készen állunk arra, hogy megvédjük érdekeinket, de nem szeretnénk még további olyan eszkalációt, amelynek nyomán regionális kiterjedésű konfliktus alakulna ki" - fogalmazott szombati nyilatkozatában a Downing Street szóvivője.

Hozzátette: Keir Starmer összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).

Az év eleje óta készültek

A Downing Street szombati nyilatkozatához fűzött háttér-tájékoztatás szerint Nagy-Britannia az év eleje óta radarrendszereket, drónelhárító eszközöket, F-35-ös harci repülőgépeket és szárazföldi légvédelmi rendszereket telepített a ciprusi brit támaszpontokra.

A brit királyi légierő (RAF) mindemellett Typhoon típusú harci gépeket vezényelt Katarba védelmi célokból - áll a londoni védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában.

2. frissítés: Ausztrália támogatja az Irán elleni agressziót

Ausztrália támogatja az Irán elleni amerikai fellépést, amelynek célja, hogy Teherán ne juthasson atomfegyver birtokába – jelentette ki szombaton Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök az Irán elleni amerikai légitámadások után.

"Hosszú ideje elfogadott tény, hogy az iráni atomprogram veszélyt jelent a világ békéje és biztonsága számára" – írta Albanese az X közösségi oldalon.

"Támogatjuk az Egyesült Államoknak az iráni atomfegyver-birtoklás megakadályozására, valamint annak a megelőzésre irányuló fellépését, hogy Irán továbbra is veszélyeztesse a nemzetközi békét és biztonságot" - tette hozzá.

3. frissítés: Az abroszfejűek inkább az amerikai katonai bázisokat sajnálják

Szaúd-Arábia szombaton elítélte az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Katarban, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai katonai célpontokra mért iráni légicsapásokat, amelyeket Teherán az előzőleg szombaton ellene végrehajtott amerikai és izraeli légicsapások után indított.

A szaúdi külügyminiszter által kiadott és az SPA hivatalos hírügynökség által ismertetett közlemény szerint a királyság megerősítette maradéktalan szolidaritását az öt országgal, és megígérte, hogy minden rendelkezésére álló segítséget megad az esetleges válaszlépéseikhez.

Rijád felszólította a nemzetközi közösséget, ítélje el az iráni támadásokat és tegyen meg minden szükséges lépést - mint fogalmazott - a térség biztonságát és stabilitását fenyegető iráni erőszakos lépések ellen.

4. frissítés: A majdanisták szerint Irán a felelős

A jelenlegi iráni fejleményekért a teheráni vezetés felelős – közölte szombaton az ukrán külügyminisztérium, hozzátéve, hogy Kijev továbbra is kormányváltást sürget Iránban és az iráni nép mellett áll.

A tárca közleménye szerint a mostani események az iráni vezetés erőszakos fellépésének és a felelősségre vonás hiányának következményei. Kiemelték: az utóbbi hónapokban különösen megszaporodtak a békés tüntetők elleni megtorlások és gyilkosságok (csak azt nem tették hozzá, hogy tiszta Majdan... - a szerk.).

5. frissítés: Ursula aggódik

Rendkívül aggasztónak nevezte az iráni fejleményeket közös közleményben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetője a közleményben felszólította az összes érintett felet, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet, védjék meg a civileket, és teljes mértékben tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot.

Leszögezték: megerősítik elkötelezettségüket a regionális biztonság és stabilitás megőrzése mellett.

