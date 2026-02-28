Külföld :: 2026. február 28. 17:12 ::

A tárgyalások áttörést hoztak, közel a békemegállapodás - nyilatkozta az amerikai-iráni közvetítő, majd jött a támadás

Alig néhány órával azelőtt, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael csapásokat indított Irán ellen, Omán külügyminisztere – aki közvetítőként működött közre az amerikai-iráni tárgyalásokban – azt mondta: a tárgyalások áttörést hoztak - írja a CNN, melyet a 24 szemlézett.

„A békemegállapodás elérhető közelségben van, ha egyszerűen teret engedünk a diplomáciának, hogy eljusson oda. Ha a végső cél az, hogy örökre biztosítsuk: Irán ne juthasson atomfegyverhez, akkor úgy gondolom, hogy ezt a problémát ezekkel a tárgyalásokkal sikerült megoldanunk egy nagyon fontos áttörés révén, amelyet korábban soha nem értek el” – nyilatkozta Badr Albusaidi pénteken a CBS Face the Nation című műsorában. Hozzátette, hogy a megállapodás előtt álló fő akadályokat sikerült leküzdeni.

Albusaidi úgy vélte, Irán beleegyezett abba, hogy nem halmoz fel olyan többlet nukleáris anyagot, amelyet fegyverkészítésre lehetne felhasználni – ez az engedmény szerinte túlmutat a 2015-ös atomalku keretében meghatározott korlátozásokon, amelyet az Barack Obama vezette amerikai kormány idején tárgyaltak ki.

Megjegyzései néhány órával azután hangzottak el, hogy Donald Trump újságíróknak azt mondta: „nem elégedett” a tárgyalásokkal, hozzátéve, hogy Irán „nem hajlandó megadni nekünk azt, amire szükségünk van”, szombatra virradóra pedig megindultak a támadások Irán ellen.