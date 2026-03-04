Külföld :: 2026. március 4. 06:51 ::

Bűnösnek találta az esküdtszék az apát, akinek fia több embert lelőtt egy Georgia állambeli iskolában

Bűnösnek találta az esküdtszék azt az apát, akinek fia 2024-ben, Georgia államban több embert lelőtt egy iskolában az otthonukban tartott félautomata lőfegyverrel.

Barrow megye büntetőbíróságának esküdtszéke alig két óra gondolkodás után hozta meg a döntést, amellyel mind a 27 vádpontban bűnösnek mondta ki az apát, Colin Gray-t a fia által elkövetett gyilkosságok miatt.

A vádpontok között szerepelt előre nem megfontolt, szándékos emberölés, valamint gyermekkel szembeni kegyetlen bánásmód.

2024. szeptember 4-én az akkor 14 éves Colt Gray az otthonukból származó AR-15-jellegű félautomata gépkarabéllyal tüzet nyitott a Winder városban működő Apalachee középiskolában, ahol két diákot és két tanárt ölt meg.

A felhozott vádakért a bíró akár 243 év halmazati börtönbüntetést is kiszabhat, a büntetés mértékéról szóló tárgyalás időpontját a bíró egyelőre nem tűzte ki.

Colt Gray változatlanul őrizetben van, esetében még nem írták ki a bírósági tárgyalás kezdetét.

(MTI)