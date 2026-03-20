Külföld, Háború :: 2026. március 20. 14:43 ::

Lángokban áll egy izraeli fegyvergyár Csehországban

Felgyújtottak egy, az izraeli fegyveróriáshoz, az Elbit Systemshez köthető létesítményt Csehországban. A támadásért egy földalatti csoport vállalta a felelősséget, a hatóságok pedig nyomozást indítottak az ügyben, írja az Index.

https://t.co/d2O8FGpINl Případem se již začal zabývat NCTEKK ve spolupráci s @VSZ_Praha pro podezření ze spáchání TERORISTICKÉHO útoku dle § 311 TZ. Vše za aktivní spolupráce bezpečnostních služeb. Aktuálně nebudeme zveřejňovat další informace. #policiepp March 20, 2026

Az al-Dzsazíra beszámolója alapján az incidensben több épület semmisült meg. A lap arra emlékeztet, hogy a vállalat kulcsfontosságú fegyverek gyártója, amelyeket az izraeli erők bevetettek a Gázai övezetben és Irán ellen is.

A csoport a Telegram-oldalán adott ki egy közleményt, miszerint „a gonosz szaga veszi körül a világot, nincs idő a bűnrészes kormányok intézkedéseire várni”.

A cseh rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a hatóság nem zárta ki a terrortámadás indítékát.