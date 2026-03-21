Külföld :: 2026. március 21. 09:45 ::

Csökkenti járatainak számát a tartós olajármelkedésre készülő United Airlines

Az amerikai United Airlines csökkenti járatainak számát a következő negyedévekben a kőolajárak tartós emelkedésére készülve - közölte a vállalat.

Scott Kirby vezérigazgató belső tájékoztatása szerint a légitársaság arra számít, hogy a kőolaj ára hordónként akár 175 dollárig is emelkedhet, és 2027 végéig 100 dollár felett maradhat. Ezen a szinten a United éves üzemanyagköltsége mintegy 11 milliárd dollárral nőne, ami több mint kétszerese a vállalat "eddigi legjobb éves nyereségének".

A társaság emiatt az idei tervezett kapacitás mintegy 5 százalékát ideiglenesen leépíti. A csökkentés részeként a következő két negyedévben körülbelül 3 százaléknyi, alacsony kihasználtságú járatot törölnek.

A United hangsúlyozta, hogy a rövid távú kapacitáscsökkentés ellenére nem változtat hosszú távú növekedési stratégiáján: idén mintegy 120 új repülőgépet vesz át, és 2028 áprilisáig további 130 gép érkezése várható.

A kerozin ára az elmúlt hetekben csaknem megduplázódott. A magas üzemanyagárak ellenére az amerikai légitársaságok egyelőre képesek voltak jegyáremelésekkel részben ellensúlyozni a költségnövekedést.

A kereslet továbbra is erős: a United közlése szerint az év első tíz hete a vállalat történetének legerősebb foglalási időszakát hozta, és az elmúlt napokban a jegyárak 15-20 százalékkal emelkedtek.

Az iparág ugyanakkor különösen kitett az ármozgásoknak, mivel az amerikai légitársaságok többsége nem fedezi előre az üzemanyagárakat, szemben számos európai és ázsiai versenytárssal. Az emelkedő költségek különösen a diszkont légitársaságok üzleti modelljét terhelik.

(MTI)