2026. március 22. 11:40

Hazatértek Irakból a román katonák

Megérkeztek Bukarestbe szombaton azok a román katonák akiket a térségben kialakult biztonsági kockázatok miatt vontak ki Irakból - közölte az Agerpres hírügynökség a bukaresti védelmi minisztérium (MAPN) tájékoztatására hivatkozva.

Az iraki NATO-misszió végrehajtott erőátcsoportosítás részeként 117 román katona tért vissza az országba. Hazaszállításuk szövetségi szinten összehangolt művelet keretében, a NATO és nemzetközi partnerek támogatásával, biztonságos körülmények között zajlott.

A katonákat ideiglenesen a törökországi Incirlik és a németországi Ramstein bázisokra irányították, ahonnan katonai repülőgépekkel szállították őket Romániába. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a döntést az állomány biztonságának szavatolása indokolta.

A román katonák a szövetséges személyzet és létesítmények védelmét látták el a NATO iraki missziójában - írta az Agerpres.

(MTI)