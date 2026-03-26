Románia üzemanyag-piaci válsághelyzetet hirdetett

Üzemanyag-piaci válsághelyzetet hirdetett a bukaresti kormány, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncokon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében - közölte csütörtökön a négypárti kabinetben részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.

A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyag-exportban is: benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából.

A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát.

A sürgősségi rendelet az április 1. és június 30. közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.

A rendeletet több halasztás után, az eredeti tervektől eltérő formában fogadta el az Ilie Bolojan liberális miniszerelnök vezette négypárti kormány. A tervezet korábbi változata még a tavalyi átlag felére csökkentette volna az árrést, az ágazat szereplői azonban arra figyelmeztették a kormányt, hogy ez veszteségessé tenné és csődbe juttatná az üzemanyag-piac szereplőit, és üzemanyaghiányt idézne elő az országban.

A kormány az eredetileg tervezett fél évről az április 1. és június 30. közötti három hónapra csökkentette az intézkedés hatályát.

"A mostani döntés az első lépés az üzemanyag-piaci árszabályozás felé, amely megelőzi a spekulatív értékesítést, a nyerészkedést, és gyakorlatilag exporttilalmat vezet be, hogy több üzemanyag maradjon az országban abból, amit a hazai finomítók előállítanak. Ugyanakkor csökkenteni lehet a benzin bioüzemanyag-tartalmát, ami alacsonyabb árat jelent. Az RMDSZ kitart amellett, hogy további beavatkozásra, árkorlátozásra van szükség. Erről folytatjuk az egyeztetéseket a koalícióban, hogy olyan további intézkedéseket tudjunk elfogadni, amelyek visszafogják az árakat a benzinkutaknál" – idézte Tánczos Barna RMDSZ-es miniszterelnök-helyettest a szövetség közleménye.

A román kormány hétfőn jelentette be, hogy válsághelyzetet készül hirdetni a kőolajtermékek piacán és korlátozni akarja a kereskedelmi láncon alkalmazható árrést. Azóta számos bírálat érte a kabinetet amiatt, hogy ezzel a magánszférára akarja hárítani az üzemanyagárak mérséklését célzó beavatkozás terhét, holott az árak több mint felét az adók és illetékek teszik ki.

Ilie Bolojan azonban azt ígérte, hogy a román álam nem költi másra a megdrágult üzemanyagok áfájából befolyó többletbevételt: a mostani intézkedéscsomagot jövő héten újabb követi, amellyel Románia "lehetőségeihez mérten" ellensúlyozni fogja az üzemanyag-drágulás negatív hatásait.

(MTI)