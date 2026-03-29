Külföld :: 2026. március 29. 14:29 ::

XIV. Leó: Krisztus a keresztről kiáltja az embereknek, hogy tegyék le a fegyvert

Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja keresztjéről: tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok - mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi misén, amellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet.

A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol XIV. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfaágakat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is.

A Szent Péter-bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról mint a béke királyáról beszélt, hangoztatva, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg.

Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket: meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elveszítették a reményt, betegek, magányosak, erőszak vagy háború áldozatai - mondta XIV. Leó.

Hozzátette: "Krisztus, a béke királya, még mindig azt kiáltja keresztjéről: Isten szeretet! Legyetek irgalmasok! Tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok!"

A mise után, az Úrangyala-imádság előtt mondott beszédében XIV. Leó pápa megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, akik - hangoztatta - a háború miatt nem biztos, hogy meg tudják megtartani a húsvéti szertartásokat.

Krisztus szenvedéséhez hasonlította a háború sújtotta népek szenvedéseit, és a béke útjainak konkrét megnyitását sürgette.

A pápa megemlítette azokat a tengerészeket, akik a most zajló háborúban, a tengeren veszítették életüket

"A föld, az ég és a tengerek az életre és a békére teremtődtek" - hangsúlyozta a pápa, aki megemlékezett a Kréta-szigeténél az utóbbi napokban tengerbe veszett migránsokról is.

XIV. Leó pápa tavaly májusi megválasztása óta először vezeti a húsvéti nagyhét szertartásait, amelyeknek több helyszíne lesz: a Szent Péter-bazilika, ahol csütörtök reggel a krízmaszentelő misét mutatja be, a lateráni Szent János-bazilika, ahol csütörtök délután a tanítványok lába megmosása elevenedik fel, a Colosseum, ahol a pápa nagypéntek este a keresztutat vezeti. XIV. Leó szombat este a Szent Péter-bazilikában a virrasztást vezeti, vasárnap pedig a Szent Péter téren bemutatja a húsvéti misét, amelyet első húsvéti üzenete követ az Urbi et Orbi áldással.

Olaszországban az olajfaág számít a virágvasárnap jelképének: a római templomok egy részébe a Forum Romanum régészeti parkjának olajfáiról érkeztek az ágak.

A Vatikánba kisebb-nagyobb olajágból százhúszezer érkezett Umbria tartományból, a fonott pálmaleveleket pedig 1440 óta Sanremo város adományozza a pápai államnak.

(MTI)