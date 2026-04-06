Külföld :: 2026. április 6. 17:24 ::

Kína új e-kereskedelmi iránymutatást adott ki

Kína hétfőn új iránymutatást tett közzé az e-kereskedelmi szektor fejlesztésére, amely a belföldi növekedés és a nemzetközi piacok összehangolását célozza - közölték a kínai hatóságok.

A dokumentumot több minisztérium és szabályozó hatóság - köztük a kereskedelmi, az ipari és az agrártárca, valamint a piaci és kibertér-szabályozók - közösen adta ki. Az iránymutatás a fejlesztés és a szabályozás, valamint a hatékonyság és a méltányosság közötti egyensúly megteremtését, továbbá a digitális és a reálgazdaság integrációját hangsúlyozza.

A tervek szerint Kína kísérleti övezeteket hoz létre a határokon átnyúló e-kereskedelem számára, egységes szabályokat és standardokat alakít ki, és ösztönzi a platformok külföldi terjeszkedését.

Az iránymutatás támogatja a vállalatokat külföldi beszerzési bázisok létrehozásában, a minőségi importtermékek körének bővítésében, valamint gyorsabb csatornák kialakításában a nemzetközi áruk kínai piacra jutásának elősegítésére.

Az intézkedések közzétételére azután került sor, hogy az Európai Unió törvényhozóiból álló delegáció a közelmúltban Kínába látogatott. A kínai külügyminisztérium korábban úgy fogalmazott, hogy "a látogatás hozzájárulhat a kölcsönös megértés erősítéséhez és a kétoldalú kapcsolatok stabil fejlődéséhez".

(MTI)