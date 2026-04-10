Külföld :: 2026. április 10. 13:19 ::

Gleccserszakadékba zuhanva vesztette életét a legismertebb cseh felfedező

Gleccserszakadékba zuhant és életét vesztette Norvégiában Miroslav Jakes, Csehország legtapasztaltabb sarkköri felfedező utazója - közölte pénteken a Spitzbergák szigetcsoport kormányzói hivatala.

A 75 éves Jakes egyedül volt úton a Spitzbergákon, utoljára április 2-án adott életjelt magáról. Eltűnéséről hétfőn értesültek a norvég hatóságok. Még aznap helikopterrel kezdték keresni, és szerdára arra jutottak, hogy a férfi nagy valószínűséggel már nincs életben. Mentőalakulatok csütörtökön találták meg a holttestét a Skilfonna gleccser egy 20 méteres szakadékának mélyén.

Miroslav Jakes volt az első cseh, aki síléceken elérte az Északi-sarkot 1993 májusában, és ezt azután életében még mintegy hússzor megismételte. Egyedül végrehajtott expedícióiról volt ismert, 1986 telén például egymagában mászta meg Dél-Amerika legmagasabb hegycsúcsát, az Aconcaguát, cseh állampolgárként ugyancsak elsőként. Az ereszkedés során csaknem meghalt, fagyási sérüléseket szenvedett, és elvesztette a lábujjait. Szintén legendás és egyedülálló volt a titokban, mindenféle kommunikáció nélkül végrehajtott átkelése Grönland területén 1996-ban. Expedícióiról több film is készült.

(MTI)