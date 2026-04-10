Külföld :: 2026. április 10. 20:08 ::

Egy dandártábornokkal is végeztek egy nigériai katonai bázis elleni támadás során

Több katonát, köztük egy tábornokot is megöltek feltételezett iszlamista lázadók egy nigériai katonai bázis elleni csütörtök hajnali fegyveres támadásban - közölték a hatóságok.

A támadás célpontja egy különleges dandár parancsnoksága volt Benisheikh városban, az északi Borno államban. Michael Onoja, a hadsereg szóvivője közölte, hogy a "terroristák" támadását visszaverték. Ezt a kifejezést a hadsereg az ország északkeleti részén garázdálkodó iszlamista fegyveres csoportok tagjaira alkalmazza.

Bola Tinubu elnök megerősítette, hogy Braimah Oseni Omoh dandártábornok is életét vesztette a támadásban.

A biztonsági helyzet romlását jelzi, hogy 2025 óta a támadások száma megsokszorozódott az északi tartományban, ahol már egy évtizede tart több, egymással is rivalizáló iszlamista fegyveres csoport lázadása. Közülük a legismertebb az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezethez kötődő Boko Haram.

Az Egyesült Államok az év elején kétszáz katonát és drónokat küldött Nigériába, hogy támogassa a nigériai hadsereget a szélsőségesek elleni küzdelemben és a nigériai keresztények védelmében, akik gyakori célpontjai az iszlamista támadásoknak.

Az ENSZ adatai szerint a belső fegyveres konfliktusokban már több ezer ember veszítette életét Nigériában.

(MTI)