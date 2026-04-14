A venezuelai ellenzék mielőbbi választásokat sürget

Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető és Nobel-békedíjas politikus kedden kijelentette, hogy Venezuelában "minél hamarabb" ki kell írni a választásokat. Ezt egy nappal azután mondta, hogy Diosdado Cabello belügyminiszter elutasította írásban beadott követelését.

Maria Corina Machado szerint a "venezuelai alkotmány egyértelmű: teljes elnöki akadályoztatás esetén harminc napon belül választásokat kell kiírni. Márpedig Nicolas Maduro venezuelai elnök akadályoztatását senki nem kérdőjelezheti meg" (az elnököt az amerikai hadsereg január 3-án elfogta, és az Egyesült Államokba hurcolta).

Machado szerint először egy új, "politikai kötődés nélküli" személyekből álló Nemzeti Választási Tanácsot kell felállítani, és frissíteni kell a választói névjegyzéket, mert - mint mondta - "a szavazásra jogosult venezuelaiak 40 százaléka nincs regisztrálva, közülük sokan elhagyták az országot. Megítélése szerint legalább kilenc hónapra van szükség az összes intézkedés végrehajtásához", és a választások csak egy ez utáni időpontra írhatók ki - fejtette ki Machado egy hétfői videókonferencián, amelyen Emmanuel Macron francia elnökkel is tárgyalt.

Machado decemberben elhagyta Venezuelát, hogy átvegye a Nobel-békedíjat Oslóban, azóta ott tartózkodik. Szeretne visszatérni hazájába, pontos dátumot azonban nem jelölt meg.

A gazdasági kilátásokról szólva kiemelte: "Venezuela jelenleg napi egymillió hordó olajat termel, miközben napi 5-6 milliót is előállíthatna. Ehhez legitim hatóságokat eredményező választásokra és megbízható jogi keretekre van szükség a befektetésekhez".

Az amerikai Chevron energiaipari óriáscég hétfőn licenccsere-megállapodást jelentett be a venezuelai állami PDVSA vállalattal, aminek révén nagyobb hozzáférést kap az ország hatalmas szénhidrogénkészletéhez.

(MTI)