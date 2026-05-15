Kínai külügyminiszter: történelmi jelentőségű volt a csúcstalálkozó

Történelmi jelentőségűnek nevezte a Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök pekingi csúcstalálkozóját Vang Ji kínai külügyminiszter pénteken, hangsúlyozva, hogy a találkozó új szakaszt nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban. Bejelentette, hogy Hszi ősszel Washingtonba látogat.

A kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertető sajtótájékoztatón Vang Ji közölte: a csaknem kilencórás egyeztetés során több fontos kérdésben is eredmény született, köztük a kétoldalú kapcsolatok új politikai keretéről és a gazdasági együttműködés további bővítéséről.

Vang Ji közlése szerint a felek megállapodtak abban, hogy a kínai-amerikai kapcsolatokat a jövőben a "konstruktív stratégiai stabilitás" új kerete mentén alakítják, amely a következő három évre, sőt hosszabb távra is stratégiai iránymutatást adhat a kétoldalú kapcsolatoknak. Hozzátette: a két elnök megállapodott a szoros kapcsolattartás fenntartásáról, Hszi Csin-ping Trump meghívására már ősszel állami látogatást tesz az Egyesült Államokban.

Kína és az Egyesült Államok emellett kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról is megállapodott. Vang Ji szerint a két ország gazdasági és kereskedelmi tárgyalócsoportjai a korábbi egyeztetéseken elért megállapodások végrehajtásának folytatásáról, az agrártermékek piacra jutásával kapcsolatos kérdések rendezéséről, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is megállapodtak a kölcsönös vámcsökkentés keretében.

A külügyminiszter kiemelte, hogy Hszi Csin-ping szerint a kínai-amerikai gazdasági kapcsolatok lényege a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés, a nézeteltérések rendezésének pedig az egyenrangú egyeztetés az egyetlen helyes útja.

Vang Ji közölte azt is, hogy Kína és az Egyesült Államok egyaránt az ukrajnai háború mielőbbi lezárását kívánja, és mindkét fél erőfeszítéseket tett a béketárgyalások előmozdítása érdekében. Hozzátette: az összetett problémákra nincsenek egyszerű megoldások, és a béketárgyalások sem hozhatnak azonnali eredményt.

A külügyminiszter szerint Peking és Washington kész folytatni a párbeszédet, és konstruktív szerepet vállalni a válság politikai rendezésében.

Az ukrajnai háború mellett a csúcstalálkozón a közel-keleti helyzetet is megvitatták; Vang Ji szerint Kína továbbra is a párbeszéd folytatását, a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitását és a tartós tűzszünet megteremtését támogatja.

A tajvani kérdésről szólva Vang Ji azt mondta: a találkozón úgy értékelték, hogy Washington tisztában van Peking álláspontjával, figyelembe veszi a kínai aggályokat, és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Felidézte, hogy Hszi Csin-ping a Tajvan-kérdést a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte, és figyelmeztetett: annak helytelen kezelése akár konfliktushoz is vezethet a két ország között. Vang Ji hangsúlyozta, hogy Peking Tajvant Kína részének tekinti, a Tajvan-kérdés rendezését pedig kizárólag belügyének tartja.

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között tett hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most járt először az országban.

(MTI)