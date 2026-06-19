Cigánybűnözés :: 2026. június 19. 23:05 ::

A barnagalléros bűnözők is szeretik a nyuszimotorokat

Ádám Martina rendőr őrmester június 17-én szabadnapján felfigyelt egy, a rendőrség előtt jól ismert helyi férfira. A 33 éves mezőkövesdi lakos egy üzletből sietve távozott, majd egy műanyag gyermekmotort adott át ismerősének - írja honlapján a rendőrség.

A rendőrnő azonnal értesítette szolgálatban lévő kollégáit, akik rövid időn belül intézkedtek a férfival szemben. A gyors rendőri fellépés hatására az elkövető beismerő vallomást tett.

Az intézkedés során a rendőrök a gyermekmotort, valamint további két játékot is visszaszereztek és visszavitték az üzletbe. Ekkor vált egyértelművé az áruház munkatársainak, hogy bűncselekmény történt.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt folytat eljárást a helyi férfival szemben. A nyomozás adatai alapján felmerült a gyanúja annak is, hogy korábban hasonló módon elkövetett bűncselekmények is köthetők hozzá.

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