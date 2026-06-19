Anyaország :: 2026. június 19. 22:08 ::

24.hu: gyorsan leváltották a frissen kinevezett Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányt

A belügyminiszter visszavonta egyik első kinevezettje, Tóth Tamás rendőr altábornagy megbízását, akit valamivel több mint egy hete, június 10-én bíztak meg a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság vezetésével – értesült több, egybehangzó forrásból a 24.hu.

A belügyminisztériumtól megkérdezték, valóban leváltják-e Tóth Tamást, és amennyiben igen, mi indokolja a gyors cserét, de érdemben nem válaszoltak a kérdéseinkre, helyette – korábbi gyakorlatuknak megfelelően – annyit írtak, hogy amennyiben mondandójuk lesz, arról „közlemények útján tájékoztatják a lakosságot”.



Pedig Tóth Tamás a régi után az új Fidesznek is megfelelt volt

Tóth Tamás 2010 és 2014 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a fővárosi rendőrséget, majd 2016-tól idén júniusig tíz éven át a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője volt. A lap úgy tudja, Tóth Tamást

sok bírálat érte tekintélyelvű vezetési stílusa miatt, az állományon belül olyan negatív a megítélése, hogy kinevezése egy komolyabb leszerelési hullám kockázatát is magában hordozta.

Ezek a szakmai kritikák eljutottak Pósfai Gábor belügyminiszterhez is: a lapnak a Közszolgálati Rendőrszakszervezet (KRSZ) alelnöke, Tóth Zoltán megerősítette, hogy ők határozottan ellenezték a kinevezését, aggályaikat a belügyminiszter felé is jelezték.

Tóth Tamás leváltásáról a szakszervezeti vezető annyit mondott, azt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja.

Tóth Tamás édesanyja, Tóth Józsefné egyébként a kilencvenes évektől a mai napig a Fidesz gazdasági igazgatója.

A Bács-Kiskun megyei rendőrség élére azután kellett új vezetőt kinevezni, hogy Tóth Tamás elődje, Gulyás Zsolt május 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 24.hu értesülése szerint Tóth Tamás leváltása után Szabó Vendel ezredes lehet Bács-Kiskun rendőrfőkapitánya.

A rendőrséget jellemző belső viszonyokról nemrég részletes cikkben számoltunk be. A szervezet strukturális problémáiról a héten az új országos rendőrfőkapitány-jelölt, Mecser Tamás is beszélt a parlamenti meghallgatásán.