Külföld :: 2026. július 23. 20:55 ::

Bankrablási kísérlet során halt meg egy férfi Németországban

Meghalt egy férfi csütörtökön, miután másokkal együtt túszul ejtették, majd késsel támadtak rá egy bankban a dél-németországi Regensburgban. A "feltételezett" elkövetőt őrizetbe vették - közölte a rendőrség és a helyi sajtó.

A 20 éves támadót mintegy három órával a történtek után vették őrizetbe, a hatóságok bankrablási kísérlet gyanújával nyomoznak.

A német állampolgárságú elkövető több embert túszul ejtett egy bankban, akciójának többórás patthelyzet után a rendőrség vetett véget. Megsebesített áldozata később, a kórházban halt meg.

(MTI nyomán)