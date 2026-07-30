Külföld, Háború :: 2026. július 30. 10:56 ::

Felmérés: az Egyesült Államok polgárai növekvő mértékben elégedetlenek az iráni háborúval

Az Egyesült Államok polgárai növekvő mértékben elégedetlenek a Donald Trump elnök vezette adminisztráció Iránt érintő politikájával - derül a Fox Poll közelmúltban készült, átfogó országos közvélemény-kutatásából.

A július második felében készített felmérés szerint az amerikaiak 56 százaléka ellenzi az Irán elleni katonai fellépést, miközben ma már az emberek csaknem kétharmada (64 százaléka) arra számít, hogy a katonai műveletek egy évnél tovább húzódnak majd, és csak nagyjából felük gondolja azt, hogy a konfliktus megállapodással zárul.

A párthoz tartozás mentén élesen megoszlanak a vélemények, így miközben a demokrata szavazók 84 százaléka ellenzi az iráni beavatkozást, addig a republikánusok 76 százaléka támogatja - derül ki.

Mintegy 100 nappal a félidős kongresszusi választások előtt a Demokrata Párt támogatottsága 53 százalékon áll, míg republikánus jelöltre a jogosultak 46 százaléka szavazna, ha ma kellene leadnia voksát.

Donald Trump elnök munkájával a megkérdezettek 39 százaléka elégedett, ami három hónapja változatlan, és közel van a 2017 októberében regisztrált 38 százalékos mélyponthoz. A bevándorláspolitikát illetően 42 százalék elégedett, míg a gazdasággal kapcsolatos intézkedéseket csak 33 százalék fogadja el, az infláció kezelését pedig 27 százalék.

A Fox Poll felmérése általános kiábrándultságot mutat a hagyományos pártokból. A demokraták 48 százaléka szerint pártja elárulta szavazóit, míg a republikánusok 41 százaléka gondolkozik így saját pártjáról.

Az amerikaiak csaknem ötöde (19 százaléka) szerint "forradalmi" változásra lenne szükség az ország kormányzásában, míg szűk negyedük (23 százalék) "drámai" és bő harmaduk (38 százalék) "jelentős" változást vár el.

A felmérés szerint az Egyesült Államok lakóinak fele vélekedik pozitívan a kapitalizmusról, szemben a 2019-es 57 százalékkal, miközben a szocializmust az amerikaiaknak csaknem harmada (30 százalék) látja pozitív fényben, 2019-ben az utóbbi még 25 százalék volt.

Az adatok szerint a demokrata szavazók több mint fele (52 százalék) a szocializmust részesíti előnyben a kapitalizmussal szemben, amit 41 százalékuk támogat.

A republikánusok többségének (61 százaléka) továbbra is pozitív véleménye van a kapitalizmusról, míg körükben a szocializmus támogatottsága csupán 11 százalék.

Az amerikaiak elsöprő többségben ellenzik az egyre növekvő felhasználású technológia, a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges adatközpontok építését. A válaszolók jóval több mint 70 százaléka nem látna szívesen a lakóhelye közelében ilyen létesítményt, és a többség szerint a fejlesztések tempóján lassítani lenne szükséges.

Az adatközpontok legnagyobb támogatói közé tartoznak a republikánus férfiak, akik körében 45 százalék pártolja a beruházásokat elsősorban a gazdasági előnyökre hivatkozva. A mesterséges intelligenciával foglalkozó adatközpontok építését leginkább a fehér bőrű, egyetemet végzett nők és a liberális politikai beállítottságúak utasítják el, 84 és 80 százalékos aránnyal elsősorban környezetvédelmi aggályok miatt - olvasható a Fox Poll friss felmérésében.

(MTI)