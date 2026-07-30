Anyaország :: 2026. július 30. 11:18 ::

Kórházi parkolóautomatát fosztogató rendészek ellen emeltek vádat

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség vádat emelt, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza egy budapesti kórház azon volt rendészeti vezetőjével és négy beosztottjával szemben, akik az intézmény parkolóautomatáját fosztogatták - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a budapesti kórház szabályzata előírta, hogy a saját területén üzemeltetett parkolóautomaták bevétele az egészségügyi intézményt illeti meg, és az automatákból származó bevétel összegyűjtése, majd a bizonylatokkal együtt a házipénztárba történő befizetése a rendészeti osztály vezetőjének, valamint a beosztottjainak a feladata.

A 42 éves rendészeti vezető és a beosztottjai 2022 májusában rájöttek, hogy a gép bizonyos esetekben nem ad ki a kivett készpénzről elszámolási bizonylatot, így lehetőségük nyílhat arra, hogy a kórház kárára nyomtalanul juthassanak készpénzhez. A pénzügyi elszámolást meghamisították, így a ténylegesnél kisebb összegű parkolási díjbevételt fizettek be a házi pénztárba, míg a fennmaradó összegeken a rendészeti vezető döntése szerint különböző arányban osztoztak.

A vádlottak ezzel a módszerrel 2022 májusa és 2023 augusztusa között mintegy 23 és félmillió forinttal károsították meg a kórházat - közölték.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan és társtettesként elkövetett sikkasztás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a volt rendészekkel szemben, és a gazdagodásuktól függően különböző tartamú, de minden esetben végrehajtandó börtönbüntetés, továbbá pénzbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban - áll a közleményben.