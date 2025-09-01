Gazdaság :: 2025. szeptember 1. 12:07 ::

Csökkent a munkanélküliség júliusban az euróövezetben

Júliusban az elemzők által várttal összhangban csökkent a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havinál alacsonyabb munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint.

Júliusban az euróövezetben a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta az elemzők által vártnak megfelelően 6,2 százalékra csökkent az előző hónapban jegyzett 6,3 százalékról. Az Európai Unió 27 tagállamának munkanélküliségi rátája pedig az előző havi 6,0 százalék után 5,9 százalékon állt az év hetedik hónapjában.

Egy évvel korábban, 2024 júliusában az euróövezetben 6,4 százalékos, az EU-ban pedig 6,0 százalékos volt a munkanélküliség.

A 6,2 százalékos euróövezeti adat a legalacsonyabb az összehasonlító statisztikák vezetésének 1995-ös kezdete óta.

Az Eurostat adatai szerint júliusban 13 millió 25 ezer munkanélküli volt az Európai Unióban, ebből az euróövezetben 10 millió 805 ezer. A munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest az EU-ban 165 ezerrel, az euróövezetben 170 ezerrel csökkent. Egy év alatt a munkanélküliek száma az EU-ban 105 ezerrel, az euróövezetben 161 ezerrel esett.

A 25 év alattiak munkanélküliségi rátája júliusban az euróövezetben az előző havi 14,3 százalékról 13,9 százalékra csökkent, az EU-ban pedig a júniusi 14,8 százalék után 14,4 százalék volt.

Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban (10,4 százalék), Franciaországban (7,6 százalék) és Olaszországban (6,0 százalék) regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban (3,7 százalék) jegyezték fel.

(MTI)