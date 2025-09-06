Gazdaság :: 2025. szeptember 6. 17:19 ::

Romániában terjeszkedik a Fidia olasz gyógyszeripari vállalat

Felvásárolta a román Meditrina Pharmaceuticals SRL-t az olasz gyógyszeripari vállalat, a Fidia Farmaceutici - írja az economedia.ro a cég közleménye alapján.

Az akvizíció a Fidia Farmaceutici 150 millió eurós (58,891 milliárd forint) költségvetésű 2025-2026-os beruházási tervének a része - közölte az vállalat. A román céggel párhuzamosan került sor a brit Altacor felvásárlására is.

"Ez a két felvásárlás egy újabb meghatározó lépés a nemzetközi fejlődés felé, s részei az utóbbi években végrehajtott stratégiai műveleteinknek" - nyilatkozott Carlo Pizzocaro, a Fidia Farmaceutici elnök-vezérigazgatója.

A Meditrina Pharmaceuticals urológiai, nőgyógyászati és bőrgyógyászati termékek nagybani kereskedelmével foglalkozik. A közel 40 főt foglalkoztató cég 2024-ben 39,259 millió lej (3,035 milliárd forint) árbevétel mellett 1,732 millió lej (133,918 millió forint) adózás előtti eredményt ért el. Leányvállalata révén a Meditrina jelen van a Moldovai Köztársaságban is.

A Fidia Farmaceutici az 50-es évek óta gyárt hialuronsavas gyógyszereket, amelynek területén a globális piacvezetők közé tartozik. A termékeivel több mint 120 piacon jelen levő vállalatnak 1700 alkalmazottja van, a tavalyi árbevétele 510 millió euró (200,231 milliárd forint) volt.

(MTI)