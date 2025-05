Sport :: 2025. május 31. 12:06 ::

Magyar csapatarany a nyíltvízi úszó Eb-n

A Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású magyar válogatott aranyérmet nyert a csapatversenyben a nyíltvízi úszók Európa-bajnokságának szombati zárónapján a horvátországi Stari Gradban.

A Stari Gradban rendezett Eb zárószámában négyszer 1500 métert kellett teljesíteniük a váltóknak, a címvédő magyarok részéről Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf volt a sorrend a Hvar sziget partjainál, 20,5 fokos vízben rendezett viadalon.

A 10 kilométeren arany-, 5 km-en pedig ezüstérmes Mihályvári-Farkas - aki medencében 400 vegyesen Európa-bajnok és olimpiai hatodik volt - remekül kezdett, és folyamatosan a háromfős élbolyban haladt, akárcsak a pénteki kieséses sprintversenyében aranyérmes Fábián. A 20 éves versenyző - aki részese volt tavaly a belgrádi Eb-diadalnak - 12 másodperces hátrányát ledolgozva, fokozatosan ráúszott az éllovas Ines Delacroix-ra, és az utolsó métereken le is hajrázta a franciát, így az 5 km-en ezüst-, a kieséses sprintversenyében pedig bronzérmes Betlehem elsőként ugorhatott vízbe. A Ferencváros 21 éves kiválósága nagy csatát vívott olasz riválisával, de végül két testhossznyi előnnyel ért be. Az utolsó 1500 méter a 10 km-en és a kieséses sprintversenyében is aranyérmes, 5 km-en harmadik Rasovszkyra várt. Az olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok klasszis átadta az első pozíciót az olasz Gregorio Paltrinierinek, de néhány száz méterrel később ismét az élre állt, majd fej fej mellett haladtak, aztán a célegyenesben az 1500 gyorson olimpiai bajnok olasz "robbantott", de nem sokkal a vége előtt a 28 éves Rasovszky elképesztő hajrába kezdett, és csaknem két másodperces előnnyel csapott célba.

"Mivel nem volt nagy különbség a váltásnál, az volt a célom, hogy ne kelljen vezetnem" - nyilatkozta Rasovszky az M4 Sportnak. "A végén jobb előzni, és közben igyekeztem lassítani az olaszt."

Mihályvári-Farkas kifejtette, nem akart a rajt után bekerülni a "darálóba", inkább lábvízen akart felúszni, majd Rasovszky úszásáról nevetve csak annyit mondott, hogy futniuk kellett mellette a parton, hogy tartsák a tempóját.

Fábián közölte, ugyanazzal a némettel csatázott, akivel a tavalyi Eb-n is, de sikerült leszakítania ellenfelét, és utána elsőként váltani.

Betlehem is azzal kezdte, hogy nem akart az élen haladni, így a szakasz második felében aztán "át kellett másznia" néhány emberen. Hozzátette, remek viadalon vannak túl a júliusi, szingapúri világbajnokság előtt.

A magyar válogatott kilenc éremmel, közte öt arannyal fejezte be az Eb-t: a csapatverseny előtt Fábián és Rasovszky sprintben, utóbbi és Mihályvári-Farkas 10 km-en diadalmaskodott, második lett Betlehem és Mihályvári-Farkas 5 km-en, és a dobogó alsó fokára állhatott Betlehem sprintben, illetve Rasovszky 5 km-en.

Eredmény:

csapatverseny, Európa-bajnok:

MAGYARORSZÁG (Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 1:03:39.45 óra

2. Olaszország (Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri) 1:03:41.39

3. Franciaország (Clemence Coccordano, Ines Delacroix, Sacha Velly, Logan Fontaine) 1:03:41.72

(MTI)