Sport :: 2025. szeptember 20. 17:55 ::

Felkészülési meccsen győzte le a magyar női kézilabda válogatott a svédeket

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott 34-32-re legyőzte az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett svéd csapatot a szombati felkészülési mérkőzésen, Tatabányán.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Svédország 34-32 (13-14)

Tatabánya, v.: R. Thiyagarajah, S. Thiyagarajah (németek)

a magyar gólszerzők: Kuczora 7, Simon 6, Klujber 5, Vámos 4, Márton 3, Faragó, Tóvizi, Grosch 2-2, Kovács, Bordás, Albek 1-1

lövések/gólok: 52/34, illetve 48/32

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 5/5

kiállítások: 10, illetve 2 perc

A két együttes csütörtökön zárt kapus találkozón mérte össze erejét, akkor Felcsúton 33-27-es svéd siker született. A legutóbbi hivatalos mérkőzésre tavaly novemberben, a részben hazai rendezésű kontinensviadal csoportkörében került sor, Debrecenben remek teljesítményt nyújtva 32-25-re legyőzte a skandináv riválist Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese.

Ezúttal a Jysk Kupáért kiírt és már nézők előtt lejátszott találkozóra kimaradt a keretből a kapus Bukovszky Anna, a jobbszélső Töpfner Alexandra, az irányító Kukely Anna, a balátlövő Csíkos Luca és a balszélső Hársfalvi Julia. A magyar szövetség csatlakozott az "Él a zene!" nevű kezdeményezéshez, amelynek egyik nagykövete az irányító Simon Petra, célja pedig az, hogy ezen a szombaton minél több eseményen csak hazai zene szóljon, ennek szellemében - a svéd himnuszt leszámítva - csak magyar dalokat hallhatott a közönség a tatabányai Multifunkciós Csarnokban, ez teremtett retro hangulatot a felvezetés alatt. A találkozó előtt 75. válogatottságuk alkalmából köszöntötték Bordás Rékát és Janurik Kingát.



Simon Petra (k), valamint a svéd Kristin Thorleifsdóttir (b) és Olivia Löfqvist Magyarország - Svédország női kézilabda felkészülési mérkőzésen a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2025. szeptember 20-án. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

A gyermekáldás elé néző Győri-Lukács Viktória megüresedett helyét Kovács Anett vette át a jobbszélen, ezt leszámítva védekezésben és támadásban a kontinensbajnoki harmadik együttes megszokott kezdőcsapatát küldte pályára a szövetségi kapitány, a kapuban az agyrázkódása miatt az elmúlt heteket kényszerpihenővel töltő Szemerey Zsófival.

A november végén kezdődő világbajnokságra készülő együttesek sok hibával kezdtek, a valamivel pontosabb svédek kerültek egy-kétgólos lépéselőnybe. Golovin aztán 8-4-es svéd előnynél a 14. percben kért időt. Ezzel sikerült is rendezni a sorokat, a támadásban egy-két látványos megoldást is bevető házigazda közelebb zárkózott, sőt időntúli hétméteressel a szünetre ki is egyenlíthetett volna, ám nem élt a lehetőséggel.

A fordulást követően sikerült egalizálnia a nemzeti csapatnak, bár a lépéselőny ezt követően is maradt a svédeknél, egészen a 41. percig, amikor 20-19-nél - 1-0 után ismét - magyar előnyt mutatott az eredményjelző. Ezután magához ragadta a kezdeményezést a vendéglátó, az utolsó öt perchez közelítve már 30-27-re is vezetett, innen pedig már csak közelebb zárkózásra futotta a skandinávok erejéből.

Szemerey öt, Janurik négy lövést védett, míg a mérkőzés legjobbjának választott Kuczora Csenge hét, Simon Petra pedig hat gólt szerzett. A svédeknél a Győrt erősítő beálló, Linn Blohm tízszer volt eredményes, Filippa Idéhn tíz, Johanna Bundsen egy védéssel zárt.

Ez volt a két fél 34. egymás elleni mérkőzése, magyar szempontból a mérleg négy döntetlen és nyolc vereség mellett immár 22 győzelem.

(MTI)