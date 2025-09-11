Tudomány és technika, Külföld :: 2025. szeptember 11. 21:26 ::

Elindult a Progressz MSZ-32 a Nemzetközi Űrállomásra

A Progressz MSZ-32 teherűrhajó egy Szojuz-2.1a hordozórakéta segítségével elindult csütörtökön Bajkonurból a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség tudósítója a repülésirányítás központjából.

A tájékoztatás szerint az űreszköz földkörüli pályára állt, és várhatóan szeptember 13-án csatlakozik az ISS Zvezda nevű moduljához.

A teherűrhajó 2516 kilogramm rakományt szállít az ISS-re, köztük a legénységnek szánt 1176 kilogrammnyi szárazárut, illetve berendezéseket, 420 liter ivóvizet, valamint 870 kilogramm üzemanyagot az állomás készleteinek utánpótlására, és 50 kilogramm nitrogént az űrállomás belső levegőjéhez.

A rakomány különleges elemét képezi az új Orlan-MKSZ-7 szkafander, amelynek típusjelében az ISS orosz rövidítése (MKSZ) szerepel, és jelzi, hogy az űrállomás karbantartási munkáira szánják.

Andrej Vedernyikov, az űrhajósok ellátásáért felelős részleg vezetője elmondta, hogy a szállítmánnyal 17 kilogramm friss gyümölcsöt és zöldséget, egyebek között 5 kilogramm grapefruitot, fél kilogramm fokhagymát is küldtek az ISS-en szolgálatot teljesítőknek. Ezt koncentrátumok, konzervek, italok, szószok és fűszerek, illetve kétféle - saslik és lecsós ízesítésű - ketchup egészíti ki.

(MTI)