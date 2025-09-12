Migránsbűnözés, Külföld :: 2025. szeptember 12. 11:10 ::

Már a tizenéves migránslányok is vígan gyilkolásznak "Svéd"országban

Hihetetlen számok: 280 tinédzser lány (!) ellen folyik eljárás emberölés miatt, akik eleve keményebbek akarnak lenni a fiúknál. Természetesen a bevándorló háttér dominál – írja a Mandiner.

Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Jelesül, hogy egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is, továbbá a lányoknak bizonyítaniuk kell, hogy keményebbek, mint a fiúk, ami fokozott brutalitáshoz vezet.



Egyre gyakrabban kénytelen foylalkozni a témával a nyugati fősodor is

A háttérhez hozzátartozik: Albánia után Svédországban lövik le a legtöbb embert az ENSZ 2021-es adatai szerint Európában (a bronzérmes egyébként Bosznia ebben a rangsorban).

Noha van igazság a droghasználat, szegénység és a többi, az elkövetők áldozatként való szerepeltetéséhez használt többi toposz mögött, egy 2025-ös tanulmány

statisztikai módszerekkel egyértelműen rámutatott, hogy bizony a bevándorló háttér ténylegesen szorosan összefügg a bűnelkövetéssel.



Nosztalgikus pillanatok lesznek, amikor éppen csak rendőrautókat gyújtogattak (fotó: Kicki Nilsson / TT / AP)

Migránsbandák felelősek az állapotokért

Most pedig új számok borzolják a kedélyeket, a svéd Expressen újságot a német Die Welt szemlézte , benne egy figyelemreméltó lépéssel, ami egyben a helyzet beismerése is: a svéd kormánykoalíció közölte, az eddigi 15-ről 13 évre viszi le a büntethetőség korhatárát az emberölés kapcsán,

mivel egyre több gyermeket bérelnek fel gyilkosságokra és robbantásokra.

Igen: Svédországban a bűnbandák egyre gyakrabban toboroznak fiatal lányokat, többek között bérgyilkosságokra is.

Ida Arnell stockholmi ügyész szerint pedig a bűnüldöző szervek sokáig szemet hunytak a fiúknál is kegyetlenebb tinédzser lányok bűncselekményei fölött.

Éppen ezért sokkolóak a tavalyi számok: eszerint

2024-ben Svédországban körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lány ellen folyt nyomozás gyilkosság, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt,

közülük nem tudni, mennyinek volt köze a bűnbandákhoz.

S akkor még nem beszéltünk a csaknem 100, 15 év alatti gyilkossággal gyanúsított gyerekről

Mint a lap írja: az ország évek óta küzd az egyre inkább terjeszkedő bandákkal: a nagyrészt migrációs hátterű fiatal férfiakból álló bandák harcolnak a kábítószer-piac feletti ellenőrzésért, gyakoriak a robbantások és lövöldözések.

Hozzáteszik: Svédországban a vita elsősorban a sikertelen integráció következményei körül forog. Ulf Kristersson miniszterelnök 2024 késő nyarán egy évértékelő beszédében kijelentette, hogy „a felelőtlen bevándorlási politika és sikertelen integráció vezetett ide.”

A stockholmi kormány jelenleg a szervezett bűnözést „rendszerszintű fenyegetésként” tekinti, amely aláássa a politikai rendszert, az igazságszolgáltatási és oktatási rendszert, a fegyveres támadások és robbantások pedig szinte mindennaposak a skandináv országban. Ehhez gyakran toboroznak 15 év alatti fiatalokat a neten.

Némi eufemizmussal a lap azt írja: a rendőrség szerint ezeket a brutális cselekményeket egyre inkább külföldről tervezik.

Gyakran külföldi fiúkat és lányokat toboroznak, hogy lelőjék vagy megverjék a kiszemelt ellenfelet, esetleg robbantsanak.

Áldozatok, akik nem zavartatják magukat az erőszaktól

„A lányokat gyakran áldozatként ábrázolják” – mondta Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter áprilisban. „De a bűnözői körökben való részvételük sokkal elterjedtebb, mint azt eddig feltételeztük.” persze el kellene dönteni ehhez, hogy az adott lányok és nők valóban elkövetők-e vagy áldozatai is ennek a rendszernek, ennek kapcsán most gőzerővel dolgoznak egy tanulmányon a svédek.

És itt természetesen újra előkerülnek a toposzok: az érintettek a drogok rabjai, akik „gyakran maguk is áldozatok és könnyen sebezhetőek”, ráadásul erőszak áldozatai is.

De a bűncselekmény helyszínén előforduló erőszak nem feltétlenül riasztja el a fiatal nőket és lányokat. Arnell ügyész egy olyan lány esetét ismerteti, akit felbéreltek egy támadásra. A 15 éves lány eldönthette, hogy az áldozat ajtaját vagy a fejét veszi-e célba. „A fejet választotta” – mondja Arnell. A 15 éves lányt egy 17 éves fiúval együtt tartóztatták le.