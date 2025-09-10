Extra :: 2025. szeptember 10. 23:13 ::

Vennél bútort Mariótól? - Heti progresszió (CCXCIX. rész)

Kissé késve, de nem kevésbé nagy lelkesedéssel jelentkezik az ősz első Heti progressziója. A beküldött anyagokat ezúton is köszönöm, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is töretlenül működik.

Most pedig vágjunk is bele egyenesen a közepébe!

1. Kezdjük a borongós évszakot egy kis vidámsággal! A kanadai Prince George városában a helyi rendőrök ittas vezetés miatt tartóztattak le egy férfit, aki a forgalmas utakon közlekedett egy rózsaszín Barbie gyerekautóval . Kasper Lincoln már eleve felfüggesztett jogosítvánnyal ült „volánhoz”, és ittassága mellett még a forgalmat is akadályozta.

A járőrök szeptember 5-én lettek figyelmesek a furcsa jelenségre, mikor Lincoln a Nicolson utca és a 15. utca kereszteződésénél grasszált. Kezdetben az útpadkán rodeózott, ám mivel azt felújítás miatt lezárták, átkorzózott az autók által is használt úttestre. A szemtanúk szerint a férfi nagyon lassan és bizonytalanul haladt, torlódást okozva ezzel.

Lincolt megállították a rendőrök, végig együttműködő volt. Azt állította, hogy kölcsönkérte az autót szobatársa gyerekétől, aki végig követte őt az úton. A rutinszerű ellenőrzés során azonban Lincoln megbukott: kiderült, hogy már eleve felfüggesztették a jogosítványát, és alkoholt is találtak a vérében. Bíróság elé kerül ittas vezetés vádjával, illetve 90 napos vezetési tilalmat kapott (már eleve fel volt függesztve a jogosítványa, szóval mindegy is). A férfi azonban fellebbez.

A kanadai rendőrség már nem találta ilyen viccesnek a mókás helyzetet. Chris Clark törzsőrmester, a Kanadai Királyi Lovasrendőrség szóvivője azt mondta: „Bár első pillantásra vicces vagy ártalmatlan helyzetnek tűnhetett, valójában komoly biztonsági kockázatot jelentett.”

Álláspontja szerint Lincoln veszélyt jelentett másokra és önmagára is, hiszen a sofőrök nincsenek hozzászokva, hogy egy ilyen kis méretű gépjárművet (merthogy ez is annak minősül) észleljenek az utakon.

2. Összekötőnek egy kis vállalati kultúra Norvégiában. Ön szívesen venne bútort Mariotól?

Már ha egyáltalán kibírja az ember hányás nélkül…



Ejj, az a haladó Norvégia...

1. Nagy múltra tekint vissza a Wolfenstein-játéksorozat, amelynek egyrészt múlhatatlan érdemei vannak az FPS-lövöldék azóta egyre népesebb táborában, másrészt mire is építhették volna ezt a népszerűséget a játékmeneten túl, mint „a jól bevált náci kártyával”.

A modern köntösbe bújtatott Wolfenstein-játékok természetesen jobban ki tudták aknázni a technológiában rejlő lehetőségeket, mint elődeik, így a brutalitás mellett „komoly” témákkal is foglalkozhattak – sejtheti az olvasó, milyen szemszögből.

Egy új dokumentumfilmben a fejlesztők elárulták, hogy a Wolfenstein 2: The New Colossus egyik ikonikus jelenetében úgy tervezték, hogy Hitler péniszét is megmutatják . A jelenetben a Führer egy készülő propagandafilm főgonoszcastingján vesz részt, és miközben a jelentkezők megpróbálják eljátszani B.J. Blazkowiczot, Hitler hány, véresen köhög, vagy éppen pisil. Minden antifasiszta nedves álma egy ilyen jelenet, ám a MachineGames csapata még tovább akart merészkedni.



Ezerszer lerágott csont, de egyelőre még működik

„Szerettük volna tényleg megmutatni Hitler péniszét, miközben pisil. De ez már kicsit soknak tűnt, így végül kihagytuk” – mondta Jerk Gustafsson, a csapat stúdióvezetője.

A „kreatív” igazgató, Jens Matthies szerint a szándék mögött az állt, hogy Hitlert „extrém módon fizikai lényként” mutassák be, szemben a mitizált, szellemi vezetőként ábrázolt képpel (értsd: minél inkább dehumanizálni akarták). Ezért ábrázolták egészségügyi problémákkal is.

A terv ott bukott meg, hogy a játékot kiadó Bethesda produkciós alelnökének nem tetszett az ötlet, így a Führer dehumanizálása „félkész” állapotban maradt.

Egyszer talán megéljük, hogy Churchill-lel is készül hasonló játék, ám a következő Heti progresszió egészen biztosan közelebb van, konkrétan e hét vasárnap. Találkozunk akkor!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info