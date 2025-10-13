Extra, Videók :: 2025. október 13. 21:59 ::

Nekik is a "vérükben van a vezetés"

Portálunkon is beszámoltunk arról, hogy egy vietnámi ételfutár vendégmunkás finoman fogalmazva is lazán értelmezte a közlekedési szabályokat, sőt, a rendőrök sem zavarták, úgy gondolta, igyekszik őket is lerázni, miután meg akarták állítani igazoltatni. Kiderült, hogy még jogosítványa sem volt.

Ennek apropóján érdemes elidőznünk ennél a jelenségnél, ugyanis úgy tűnik, a hazánkba érkező jövevényeknek is éppúgy a „vérükben van a vezetés”, mint 600 évvel korábban érkezett társaikban. Nevesül az indai sofőrökre gondolok. Akikből egyre több van már Magyarországon is, de további tervek vannak arra vonatkozólag, hogy akár buszsofőrökként is alkalmazzák őket. De – csak, hogy neveket is említsünk – a Waberer'snél és a Duvenbecknél már most százával látni indiai sofőröket.

Magam is szemtanúja voltam néhány évvel ezelőtt, amikor e témának mentem utána, hogy Kecskeméten egy helyi autósiskolánál hosszasan kígyóztak a sorok, indiaiak várakoztak, s kapták meg szinte soron kívül a jogosítványaikat.

Egyik olvasónk hívta fel a figyelmemet arra, hogy Észak-Amerikában már régóta és elég nagy számban róják az utakat az indai kamionsofőrök, tehát látni lehet, milyen sikerrel. Egyébként az indiaiak gúnyneve pajeet, jeet: a pajeet (ejtsd: pádzsít) vagy röviden jeet (ejtsd: dzsít). Ez mémek formájában terjedt el.

Eredete a 2010-es évek elejére vezethető vissza, elsősorban a 4chan nevű anonim fórumra, ahol gyakran születtek provokatív tartalmak. A név valós indiai férfinevekből - például Harjeet vagy Rajit - származik, és először azokra a mémekre használták, amelyek az angolul rosszul beszélő, technikai ügyfélszolgálaton dolgozó indiaiakat parodizálták. Ezekben a viccekben a „Pajeet” figurát tipikus indiai férfiként ábrázolták, barna bőrrel, bajusszal, turbánnal, gyakran pénzéhesnek, naivnak vagy tolakodónak bemutatva. A karakter sokszor olyan mémekben jelent meg, amelyekben spamelő, értelmetlenül posztoló („shitposting”) alak volt, ezzel karikatúraszerűen torzítva a valóságot.

A „Pajeet” az évek során önálló mém-karakterré vált, és beépült a 4chan belső „mémuniverzumába”, olyan figurák mellé, mint a Wojak vagy a Chad, de azok „harmadik világbeli” ellentéteként. A később elterjedt rövidített forma, a „Jeet”, ugyanezt a jelentést hordozza, és ma is előfordul az online térben, különösen technológiai, kriptós vagy programozói fórumokon.

De most nézzünk egy videót az indiai kamionsofőrökről (angol nyelvtudás szükségeltetik, de a videók magukért beszélnek):

Milyen „jó” lenne, ha ezek tömegesen lennének részei a magyar közlekedésnek, ugye...?

Lantos János – Kuruc.info