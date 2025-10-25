Extra :: 2025. október 25. 11:48 ::

Temu-nemzedék: száz darab erős mágnest nyelt le egy 13 éves új-zélandi fiú

Egy 13 éves új-zélandi fiú száz darab erős mágnest nyelt le, amelyeket a Temuról rendelt, végül négy nap szenvedés után sebészeknek kellett kioperálniuk belőle – írja az orvosok pénteki közlésére hivatkozva a France24, melyet a Telex szemlézett.

Mivel a világ legerősebb mágnestípusa, a neodímium 2013 óta be van tiltva Új-Zélandon, a 13 éves fiú a Temuról rendelte meg száz darabot. Meg is érkeztek az 5x2 milliméteres kis mágnesek, amelyeket a fiú valamiért lenyelt. Ez nem volt jó ötlet, ugyanis a mágnesek – meglepetés! – egymáshoz tapadtak odabenn, négy egyenes vonalban felsorakozva a gyermek belében.



Nem tudni, mire gondolt a költő (kép: New Zealand Medical Journal)

Négy nap hasi görcs után a fiút a North Island-i Tauranga Kórházba szállították, ahol megműtötték. Az orvosok szerint a mágnesek nyomása négy területen a szövetek elhalását, vagyis nekrózist okozott a vékonybélben és a vakbélben. A sebészek eltávolították az elhalt szöveteket és kivették a mágneseket, majd a gyermek nyolcnapos kórházi kezelés után hazatérhetett.

„Ez az eset nemcsak a mágnesek lenyelésének veszélyeire, hanem az online piactér gyermekek számára jelentette veszélyekre is rávilágít” – írják az esetet közlő New Zealand Medical Journalon megjelent tanulmány szerzői.

A Temu sajnálatát fejezte ki a történtek miatt és közölte, hogy vizsgálatot indított miként tudna megfelelni az új-zélandi biztonsági követelményeknek. A kínai vállalatot több piacán, többek között az Európai Unióban is sok kritika éri, amiért nem távolítja el az illegális termékek piacteréről.