Az amerikai nők körében járványos méreteket öltött a munkahelyi táncikálás stresszoldásként

Amerikában a gazdaság legatyásodott állapota és az MI térnyerése miatt munkahelyek százezrei szűnnek meg.

Az utóbbi napokban a megacégek közül az UPS 48 000, az Amazon 30 000, az Intel 24 000, a Nestle 16 000, az Accenture 11 000, a Ford 11 000, a Novo Nordisk 9000, a Microsoft 7000, a PwC 5600, a Salesforce 4000, a Paramount 2000, a Target 1800, a Kroger 1000, az Applied Materials 1444, a Meta 600 dolgozóját bocsátotta el, főleg adminisztratív munkakörökből.



Úgy szerzett dicsérettel középiskolai bizonyítványt, hogy nem tud írni és olvasni, ezért most bepereli az oktatási rendszert. Vajon hányan járhatnak még hasonló körömcipőben az amerikai vállalati szférában?

Amerikában a DEI és az egyenlőségi törvények megkövetelik, hogy nők töltsék be az összes munkakör legalább felét, és gyakorlatilag törvényellenes, ha egy vállalat egyáltalán nem alkalmaz nőket.



Trump hivatalba lépése után a NASA sietve eltávolította a DEI-programokat az űrügynökségtől, amelyek eredetileg az esélyegyenlőségi intézkedésekből származtak, és Trump első elnöksége idején, valamint a MeToo és a Black Lives Matter mozgalmak hatására rendkívüli népszerűségre tettek szert – a hatékonyság és hozzáértés rovására

A Fed képes a semmiből pénzt teremteni, amelyet az Egyesült Államok kincstára még ki sem nyomtatott, és így bármit finanszírozhatnak, beleértve a vállalati kamuállásokat is, vagyis olyan szükségtelen pozíciókat, amelyekre kvótanőket alkalmaznak irodai díszletként. Becslések szerint Amerikában a férfiak termelik és keresik meg a pénz 80 százalékát, amelynek a 80 százalékát a nők költik el.

Értelemszerűen elsősorban az irodai munkát monopolizáló nők kerülnek az utcára annak ellenére is, hogy a munkaerejüket végletekig kizsigerelő és változatlanul fehérhím-soviniszta turbókapitalizmus emberpróbáló körülményei között férfiakat lepipáló hatékonysággal végzik a munkájukat, amint azt azok a videóklippek is eklatánsan tanúsítják, amelyek ezrével keringenek az interneten.

A férfikollégák libidóját mindenképpen javítja a jelenlétük:

Ezen a napon is válasz nélkül maradtak az e-mailek:

Így csatlakoztam a közösségimédia-csapathoz:

Délutáni csúcsidőszak az irodában. Valósággal dübörög a munka:

A ventilátorrúgás 100%-ban benne volt az álláshirdetésben. Ez főiskolai tánc. Jobb, ha vigyázol:

Láthatóan Tyrone-t nem nyűgözi le a látvány. Szerinte a nőknek a konyhában lenne a helyük:

Amerikai foci vagy Taylor Swift van a tévében? De legalább nem unatkozunk:

Chicagóban különösen stresszes a munkanap egy dolgozó nő számára:

A zene javítja a teljesítményünket:

Engem kimondottan erre alkalmaztak:

Tippeld meg, hogy kit rúgnak ki ma:



Az efféle rendetlenségeknek verés a kezelése

Ennek a diáklánynak felajánlotta a tanára, hogy megúszhatja a bukást, ha egy órán keresztül folyamatosan táncikál. Amerikában keményen meg kell küzdeni mindenért. Főleg a nőknek, mint a mellékelt ábra is mutatja:

Vajon az amerikai gazdaság hány százaléka nyugszik a telefonjuk előtt táncikáló nők szimbiotikus kapcsolatán egy olyan termékkel, amely több nőt inspirál arra, hogy a végtelenségig táncoljon a telefonjuk előtt az adott termékkel?

